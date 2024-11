Sol a pino: sete formas criativas de curtir o calor em Curitiba

O sol e o calor em Curitiba chegaram com tudo nesta segunda-feira (18). E por mais que seja início de semana, dá para aproveitar as altas temperaturas para curtir a cidade de uma forma criativa e sem pesar no bolso. Confira as dicas a seguir:

Refresque-se em parques e praças

A natureza é a melhor aliada para quem quer fugir do calor. Locais como o Parque Barigui, com suas sombras generosas e brisa constante, ou o Passeio Público, com seus lagos e árvores centenárias, são perfeitos para relaxar. Para um toque de tranquilidade oriental, visite a Praça do Japão e aproveite a área de bambuzais, ideal para ler ou simplesmente descansar ao som da água corrente.

Sorvetes que surpreendem o paladar

Curitiba tem sorveterias artesanais que são verdadeiros oásis em dias quentes. A Sorveteria Pedacinho do Nordeste, no Água Verde, oferece sabores como abacate, manga com framboesa, milho, nozes. Já a Eddy’s, no Shopping Novo Batel, serve buffet livre de sorvete por apenas R$ 19,90.

Faça do seu lar um refúgio fresco

Nem todo mundo quer ou pode sair de casa. Para esses, aqui vão algumas ideias:

Sorvete caseiro fácil: Bata frutas congeladas com iogurte e sirva na hora.

Ventilador turbinado: Coloque uma bacia com gelo na frente do ventilador para criar uma brisa gelada instantânea.

Decoração climática: Pendure lençóis úmidos nas janelas abertas. Além de bloquear o sol, a evaporação refresca o ambiente.

Moda leve e sustentável para o calor

Aposte em roupas feitas com tecidos naturais, como algodão e linho. O conforto é garantido, e você ainda ajuda o meio ambiente. Não esqueça de incluir chapéus e óculos de sol para se proteger com charme.

Atividades refrescantes na cidade

Que tal um passeio ciclístico pelos parques, aproveitando o vento no rosto? Ou então, participar das feirinhas gastronômicas, que em dias assim, sempre têm uma limonada gelada para oferecer. Fique de olho no Museu Oscar Niemeyer, que frequentemente promove eventos ao ar livre, perfeitos para quem quer curtir o dia ensolarado com um toque cultural.

Bebidas para encarar o calor

Além da água (que é indispensável), experimente bebidas refrescantes disponíveis na cidade. Que tal passar no Rei do Coco, no Cristo Rei? Uma água de coco geladinha é perfeita para um dia quente. Ela hidrata e ainda nutre da forma mais natural.

Outro queridinho nos dias quentes é o chá gelado de bolhas, o Bubble Tea. Mais conhecido entre o público jovem, a bebida a base de chá cremoso vem misturado com bolinhas de sagu saborizadas. Há vários locais que oferecem o chá pela cidade.

Curiosidades sobre o calor em Curitiba

Sabia que temperaturas acima de 30°C são raras por aqui? E é por isso que muitos curitibanos sentem esse calor de forma mais intensa. Mesmo assim, a criatividade local não decepciona: há quem recorra ao tradicional banho de mangueira ou transforme o quintal em uma “piscina improvisada” com baldes e bacias.