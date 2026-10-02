Slash volta a Curitiba com Myles Kennedy e The Conspirators em 2027

Slash voltará a Curitiba acompanhado de Myles Kennedy e do The Conspirators para um show em 2027. O anúncio foi divulgado nesta sexta-feira (2) pela banda e coincide com a confirmação do novo álbum, Flying Blind, que será lançado em 26 de fevereiro de 2027.

A apresentação na capital paranaense está marcada para 11 de abril de 2027, na Live Curitiba. O retorno acontece sete anos após a última passagem do grupo pela cidade, realizada em 2019, também no mesmo espaço. A nova apresentação faz parte de uma turnê que também passará por outras três capitais brasileiras.

Além de Curitiba, a agenda inclui Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Para as apresentações, a pré-venda está prevista para começar na próxima quarta-feira (7), com início até às 10h, e seguem até a sexta-feira (9).

A venda geral será realizada a partir das 9h da próxima sexta-feira (9). A comercialização de ingressos da produtora 30e é feita pela plataforma Eventim.

Quinta passagem pela capital

A apresentação de 2027 marcará a quinta passagem de Slash, Myles Kennedy e The Conspirators por Curitiba. A última ocorreu em 2019, também na Live Curitiba, durante a turnê do álbum Living the Dream.

Antes disso, o grupo já havia se apresentado na capital em 2011, 2012 e 2015. As três apresentações também ocorreram no mesmo espaço, que na época ainda se chamava Curitiba Master Hall. Com o novo show, serão cinco passagens do grupo pela cidade.

A relação de Slash com Curitiba, porém, é ainda mais antiga e inclui apresentações com o Guns N’ Roses. A participação mais recente ocorreu em 28 de outubro de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, durante a turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.