Curitiba recebe exposição imersiva sobre Roma e Pompeia, saiba onde

Curitiba recebe a partir de 9 de outubro a exposição “Roma e Pompeia: O Esplendor e a Tragédia”, no Shopping Estação. A mostra reúne 246 itens —151 peças originais e 95 réplicas — distribuídos em uma área de 1,3 mil metros quadrados, ambientes cenográficos e uma sala imersiva com projeções nas paredes, no piso e no teto.

Entre os objetos expostos estão moedas romanas, joias, recipientes de vidro, ânforas, utensílios, objetos de uso pessoal e um vaso etrusco datado de aproximadamente 700 a.C. O acervo inclui ainda um sarcófago, bustos de Júlio César, instrumentos de batalhas e peças de ouro, como brincos, pingentes e anéis, e dois colares com pendentes de vidro.

O foco do acervo é ajudar a contar a história de como as pessoas se vestiam, se adornavam, utilizavam seus objetos e organizavam a vida cotidiana na época. Um dos núcleos da mostra é dedicado a Pompeia, cidade destruída pela erupção do Vesúvio em 79 d.C, e conta com representações de corpos humanos e de animais atingidos.

De acordo com a organização da exposição, essas reproduções foram produzidas com uma técnica inspirada no trabalho do arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli: pessoas reproduzindo as formas e posições dos corpos encontrados nas escavações geraram moldes posteriormente preenchidos com gesso.

Escolas, universidades e outras instituições podem agendar visitas com acompanhamento de historiadores a partir das 8h, antes da abertura do shopping. A exposição fica em cartaz até 31 de janeiro de 2027 e os ingressos podem ser adquiridos pelo site museuegitoeroma.com.

Na pré-venda, o ingresso para uma visita custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O passaporte permanente, que permite mais de uma visita durante a temporada, custa R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Depois, o ingresso individual passa a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e o passaporte a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Serviço

Exposição “Roma e Pompeia : O Esplendor e a Tragédia”

: O Esplendor e a Tragédia” Local: Shopping Estação – Piso L2, próximo à Americanas (Avenida Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças)

Shopping Estação – Piso L2, próximo à Americanas (Avenida Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças) Data: de 09 de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027

de 09 de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 Horários: de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 21h

de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 21h Para agendar visitas de grupos escolares e instituições: agenda.roma@museuegitoeroma.com

agenda.roma@museuegitoeroma.com Pagam meia-entrada: pessoas de 6 a 21 anos; estudantes, professores e demais profissionais da educação e da cultura; pessoas com 60 anos ou mais; pessoas com deficiência (PCD) e acompanhante; portadores de ID Jovem; beneficiários do Bolsa Família; doadores de sangue ou medula; policiais e bombeiros civis e militares, conforme os critérios e a documentação aplicáveis.