O que fazer em Curitiba? Sexta (2) tem Guilherme Arantes, jazz e feira de produtos da Índia

Curitiba tem, nesta sexta-feira (2), uma programação cultural com shows, espetáculos teatrais, sessões de cinema, exposições e atrações gratuitas. Entre os destaques estão a apresentação intimista de Guilherme Arantes, o jazz tradicional de The Jazz Room: New Orleans e espetáculos que abordam temas como a cultura indígena e a história do circo brasileiro.

A agenda também reúne opções para quem busca programas gratuitos e para famílias. A ExpoÍndia começa no Parque Barigui, enquanto oficinas inspiradas em grandes nomes da arte e da música movimentam o ParkShoppingBarigüi. Confira os principais eventos que acontecem na capital nos próximos dias.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta sexta-feira (2):

Shows e espetáculos

Guilherme Arantes

Apresentação intimista recheada de grandes clássicos da MPB e da música brasileira ao piano.

Horário: às 21h15;

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

The Jazz Room: New Orleans

Para os amantes de jazz tradicional e do estilo Dixieland, com clássicos executados por músicos e vocalistas profissionais em formato de mesas compartilhadas.

Horário: às 19h e às 21h30;

Local: D House Curitiba;

Ingressos: venda pela Fever.

“Festa no Palco”

Espetáculo que traz 40 crianças e jovens de 12 a 18 anos atendidos pelo Projeto Dorcas, que oferece aulas de música no contraturno escolar e apoio pedagógico e Almirante Tamandaré.

Horário: às 20h;

Local: Espaço Cultural Capela Santa Maria;

Entrada: gratuita.

“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro”

Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.

Horário: às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

“(In) Fluxo”

Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.

Horário: às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.

Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);

Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”

Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.

Horário: ás 20h. Fim da temporada no dia 4 de outubro;

Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)

Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.

Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;

Entrada: gratuita.

Feiras e exposições

ExpoÍndia

Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Data: a partir desta sexta-feira (2), das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;

Local: Parque Barigui;

Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Ocupação Artística “Vestir o Olhar”

Mostra que reúne trabalhos de 9 artistas no átrio do shopping, unindo arte e moda, incluindo exibição diária de videoartes do acervo do MON no telão central às 19h30.

Horário: durante o funcionamento do shopping;

Local: Pátio Batel (Átrio do Piso L1 – Av. do Batel, 1868);

Entrada: gratuita.

“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi

Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.

Horário: Diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 — ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita (agendamento presencial no local).