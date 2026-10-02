Agenda cultural

O que fazer em Curitiba? Sexta (2) tem Guilherme Arantes, jazz e feira de produtos da Índia

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 02/10/26 09h01
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Fotografia em plano médio do cantor, compositor e pianista Guilherme Arantes tocando piano em um palco de teatro iluminado. Em primeiro plano, enquadrado do peito para cima e posicionado de perfil no canto esquerdo, sobressai Guilherme Arantes, um homem de pele clara, cabelos grisalhos curtos e encaracolados e óculos de armação redonda escuro. Ele veste uma camisa social cinza-escura com os primeiros botões abertos, revelando um colar com pingente em formato de nota musical. Ele canta de boca aberta direcionado a um microfone de estúdio prateado montado em pedestal articulado. Suas mãos estão sobre o teclado de um piano de cauda preto brilhante que ocupa a metade inferior direita da imagem. No plano intermediário e ao fundo, vê-se a vasta plateia vazia de um teatro de grande porte disposta em formato de anfiteatro ascendente. As poltronas pretas apresentam marcações em formato de "X" nos encostos, sob iluminação cênica suave e pontual nos degraus de acesso às galerias.
Guilherme Arantes sobe ao palco às 21h15. Foto: Arquivo/Globo.

Curitiba tem, nesta sexta-feira (2), uma programação cultural com shows, espetáculos teatrais, sessões de cinema, exposições e atrações gratuitas. Entre os destaques estão a apresentação intimista de Guilherme Arantes, o jazz tradicional de The Jazz Room: New Orleans e espetáculos que abordam temas como a cultura indígena e a história do circo brasileiro.

A agenda também reúne opções para quem busca programas gratuitos e para famílias. A ExpoÍndia começa no Parque Barigui, enquanto oficinas inspiradas em grandes nomes da arte e da música movimentam o ParkShoppingBarigüi. Confira os principais eventos que acontecem na capital nos próximos dias.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta sexta-feira (2):

Shows e espetáculos

Guilherme Arantes
Apresentação intimista recheada de grandes clássicos da MPB e da música brasileira ao piano.

Horário: às 21h15;
Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

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The Jazz Room: New Orleans
Para os amantes de jazz tradicional e do estilo Dixieland, com clássicos executados por músicos e vocalistas profissionais em formato de mesas compartilhadas.

Horário: às 19h e às 21h30;
Local: D House Curitiba;
Ingressos: venda pela Fever.

“Festa no Palco”
Espetáculo que traz 40 crianças e jovens de 12 a 18 anos atendidos pelo Projeto Dorcas, que oferece aulas de música no contraturno escolar e apoio pedagógico e Almirante Tamandaré.

Horário: às 20h;
Local: Espaço Cultural Capela Santa Maria;
Entrada: gratuita.

“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro”
Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.

Horário: às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

“(In) Fluxo”
Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.

Horário: às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.
Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”
Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.

Horário: ás 20h. Fim da temporada no dia 4 de outubro;
Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)
Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.
Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;
Entrada: gratuita.

Feiras e exposições

ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Data: a partir desta sexta-feira (2), das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Ocupação Artística “Vestir o Olhar”
Mostra que reúne trabalhos de 9 artistas no átrio do shopping, unindo arte e moda, incluindo exibição diária de videoartes do acervo do MON no telão central às 19h30.

Horário: durante o funcionamento do shopping;
Local: Pátio Batel (Átrio do Piso L1 – Av. do Batel, 1868);
Entrada: gratuita.

“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi
Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.

Horário: Diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 — ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita (agendamento presencial no local).

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