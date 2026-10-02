Trânsito em Curitiba: sexta (2) tem bloqueio na Ulisses Vieira e remoção de lombada

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem prestar atenção às novas alterações viárias nesta sexta-feira (2). Os principais destaques do dia incluem o bloqueio parcial na Rua Professor Ulisses Vieira (Santa Quitéria) e a remoção de lombada na Estrada Delegado Bruno de Almeida (Campo de Santana).

Além disso, está em vigor o novo sentido único na Avenida Presidente Arthur Bernardes (Portão), enquanto a alteração de sentido no Bairro Alto foi temporariamente cancelada devido ao mau tempo.

Prosseguem ativas as grandes frentes de obras do BRT Leste-Oeste na Avenida Sete de Setembro, a extensão de bloqueio na Avenida Paraná (Boa Vista), o reparo na rede de drenagem por erosão no Cajuru, além de reciclagens asfálticas nos bairros Abranches, São Lourenço e Barreirinha.

Novidades de hoje e intervenções recentes

Santa Quitéria (Rua Professor Ulisses Vieira): Bloqueio parcial nesta sexta-feira, das 8h às 18h, no trecho entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Curupaitis, para obras de pavimentação do projeto Novo Inter 2. Agentes de trânsito orientam a circulação no local. Alerta para sábado (3): Intervenção no mesmo horário na Rua Curupaitis, entre a Rua Professor Ulisses Vieira e a Rua Bocaiúva.

Santa Quitéria (Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes): A via continua totalmente bloqueada no trecho entre a Rua Professor Ulisses Vieira e a Rua Bocaiúva para o avanço dos serviços de pavimentação do Novo Inter 2 (previsão de interdição por cerca de 45 dias).

Campo de Santana (Estrada Delegado Bruno de Almeida): Bloqueio parcial nesta sexta-feira (2 de outubro), das 9h às 12h, na altura do número 5.420. O tráfego opera em meia pista para a remoção de uma lombada, com serviços sujeitos a alterações conforme o clima.

Portão (Avenida Presidente Arthur Bernardes): Em vigor desde a manhã de quinta-feira (1º), a via passou a operar em sentido único de circulação no trecho entre a Rua Tabajaras e a Rua Tamoios, como parte das correções geométricas das obras do Novo Inter 2.

Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro – Cancelamento): A implantação de sentido único de circulação no trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco foi cancelada devido ao mau tempo e será remarcada oportunamente.

Cajuru (Rua Engenheiro Costa Barros): A pista lenta no sentido Terminal Centenário prossegue interditada entre as ruas Roraima e Cuiabá devido a serviços de reparo emergencial de drenagem causados por erosão no asfalto (previsão de duração de uma semana). O acesso aos imóveis do trecho afetado é mantido pela Rua Cuiabá (pela contramão).

Boa Vista (Avenida Paraná – Pista Lenta): Mantida a extensão do bloqueio na pista lenta no sentido Santa Cândida, no trecho entre a Rua Estados Unidos e a Rua Desembargador Aurélio Feijó, para obras de escavação e meio-fio do canteiro central. O trânsito é desviado pela Rua Estados Unidos.

Centro (Avenida Sete de Setembro): Prossegue o bloqueio da via lenta no sentido Praça do Japão, no trecho entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen, para concretagem do BRT Leste-Oeste (previsão de 10 dias). Rota de desvio recomendada: Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Abranches (Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha): Obras de reciclagem do pavimento no trecho entre a Rua Mateus Leme e o final da via (previsão de três semanas de duração), exigindo atenção ao compartilhamento da pista com máquinas e operários.

São Lourenço (Ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski): Seguem em reciclagem a Rua Jacob Biron (entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski) e a Rua Alberto Wierbiski (entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via), com duração estimada de duas semanas.

Intervenções do Novo Inter 2, BRT e drenagem em andamento

Capão Raso (Rua Professor João Mazzarotto): Bloqueios parciais continuam no trecho entre a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Rua Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h, para obras do Novo Inter 2 (previsão até o fim de outubro). A circulação é mantida nos dois sentidos com interdições pontuais.

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Mantidos os bloqueios para o Novo Inter 2 em três trechos: entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi; entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Pedro Américo; e entre a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas.

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): Segue o bloqueio parcial da faixa da esquerda entre a Rua São Judas Tadeu e a Rua Fernandes Vieira (das 7h às 18h) para obras de pavimentação e alargamento.

Campina do Siqueira (Alameda Júlia da Costa x Rua Major Heitor Guimarães): Mantido o bloqueio no cruzamento com a Alameda Júlia da Costa para obras do Novo Inter 2 (previsão de 30 dias). Rota alternativa: Alameda Princesa Isabel. Na Rua Major Heitor Guimarães, segue o bloqueio de duas faixas da esquerda no trecho de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz.

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A via continua totalmente interditada para obras do Novo Inter 2. Rotas alternativas: Rua Adalberto Scherer e Rua Professor Lício de Lima.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Bloqueio total mantido entre a Rua Waldemar Kost e a Rua Alcino Guanabara para o Novo Inter 2. Ônibus desviados pela Rua Isaías Régis de Miranda; desvio sugerido via Rua Irmã Flávia Borlet.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Prossegue a interdição do cruzamento para o Novo Inter 2, além do bloqueio no trecho da Rosa Saporski entre a Rua Solimões e a Rua Dr. Roberto Barrozo.

Centro (Avenida Sete de Setembro – Marginal Doutrina/Direita): Mantidos os bloqueios entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia, e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total entre a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Rua Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem.

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): Mantido o sentido duplo entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy (Trincheira Vila São Pedro).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Barreirinha: Ativas as obras de reciclagem no pavimento na Rua Sêneca (entre Prof. Guilherme Butler e Matias Camienski), Rua Matias Camienski (entre Sêneca e Averrões) e Rua Averrões (entre Matias Camienski e Prof. Guilherme Butler). Continuam também as frentes na Rua Platão, trechos da Rubens Maister, Sílvia Gomes de Mattos, Rua Augusto dos Anjos e Rua Manoel Borba Gato.

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Serviços de reciclagem continuam no trecho de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz.

Pinheirinho: Segue a reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (~340m). Mantido o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo) prosseguem com tráfego liberado em meia pista.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.