Curitiba se prepara para a segunda rodada da 41ª Oficina de Música, edição de inverno. Reconhecida como um dos maiores festivais de música da América Latina, a Oficina trará aos palcos da cidade grandes nomes como Sandra Sá, Sidney Magal, Blindagem e Jovem Dionísio, além de diversas apresentações de músicos eruditos.

A programação completa será divulgada em breve.

Durante a última semana deste mês, de 21 a 30 de junho, a 41ª Oficina de Música – Inverno ocupará diversos espaços culturais da cidade, oferecendo uma rica programação que inclui apresentações de variados gêneros musicais e cursos voltados para diferentes práticas do conhecimento musical.

“Ao longo dos anos, a Oficina de Música tem se destacado como um evento de grande importância para a música brasileira, contribuindo para o ensino e a prática musical em diversas modalidades. Além disso, busca sempre promover a reflexão sobre o passado, presente e futuro da música”, ressalta a diretora artística da Oficina, Janete Andrade.

A abertura do evento será no Teatro Guaíra, com a Orquestra de Câmara de Curitiba e a Orquestra à Base de Corda, sob a direção dos diretores da Oficina, os maestros Abel Rocha (música erudita) e João Egashira (MPB). A grande noite conta ainda com a participação do violinista Nathan Amaral, vencedor do primeiro lugar no prêmio no Concurso Sphinx em Detroit em 2023, nos Estados Unidos, e do cantor Edson Cordeiro.

Além do Teatro Guaíra, a Oficina ocupará ainda o Guairinha, a Capela Santa Maria e o Teatro do Paiol. A entrada será gratuita na Capela da Glória, no Auditório Regina Casillo e no Cine Passeio. Os ingressos da programação paga variam de R$ 17,50 a R$ 50.

Sidney Magal, Jovem Dionísio, Sandra Sá estarão na edição de inverno da Oficina de Música de Curitiba. – Na imagem, Sandra Sá. Foto: Divulgação

Kleiton e Kledir e Renato Borguetti

Grupos curitibanos terão a oportunidade de se apresentar ao lado de grandes nomes da música nacional: a Orquestra à Base de Corda receberá Kleiton e Kledir, o Vocal Brasileirão se apresentará com Sérgio Santos, a Orquestra à Base de Sopro contará com Sandra Sá, e a Banda Lyra terá Sidney Magal. Outra atração é Carlos Navas com participação da cantora Jane Duboc.

A programação também inclui o IV Simpósio de Musicologia e a Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, que reunirá mais de 30 coros da cidade em apresentações gratuitas. Para as crianças, além das apresentações da Semana de Canto Coral, nos dias 23 e 24, haverá eventos especiais no Teatro Cleon Jacques, no Memorial Paranista, com Tupi Pererê e Baqueta.

Para além dos palcos, a Oficina de Música de Inverno terá aproximadamente 20 atividades pedagógicas, incluindo cursos, workshops, simpósios, encontros e palestras e ainda uma programação infantil.

