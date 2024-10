Show épico une tributo ao Nirvana com orquestra em Curitiba

Curitiba recebe uma turnê épica que une o legado de Kurt Cobain com orquestra sinfônica, transformando clássicos do Nirvana, como “Smells Like Teen Spirit” numa experiência emocionante. Em Curitiba, o show acontece dia 25 de outubro, no palco do Tork N Hall.

O projeto traz à tona a grandiosidade dos arranjos orquestrais, combinados à intensidade visceral que o Nirvana sempre trouxe aos palcos. O Seattle Supersonics, banda reconhecida mundialmente como o maior tributo ao Nirvana, e agora, junto da Orquestra Sinfônica Villa Lobos.

Quando o Nirvana tocou no Hollywood Rock Festival em 1993, Kurt ficou impressionado com a energia e o engajamento dos fãs brasileiros. “Foi como estar em casa”, ele disse em entrevistas. Agora, essa troca será ainda mais intensa e emocionante, com a grandiosidade da Orquestra Sinfônica Villa Lobos trazendo novas camadas aos clássicos da banda.

O maestro Adriano Machado, responsável pelos arranjos, ressalta que a ideia foi manter a essência do Nirvana, mas transportá-la para o universo da música clássica, criando uma ponte inesperada entre o rock alternativo e a sofisticação orquestral.

O espetáculo promete “Lithium”, “In Bloom” e tantas outras canções que marcaram a nossa geração, com o peso e a grandeza de uma sinfônica que vai transformar o grunge em algo absolutamente épico.

Sobre o Seattle Supersonics

O Seattle Supersonics nasceu em 2010 na cidade autônoma de Buenos Aires, Argentina, com a intenção de fazer uma homenagem respeitosa à grande banda de grunge/alternative rock Nirvana.

Depois de um processo de mudanças, a formação definitiva foi estabelecida com Ezequiel Dias na voz e guitarra, Estevan Molina na bateria e backing vocals, e Christian Monteiro no baixo e backing vocals. Respeitando o formato clássico de trio, a banda recria tanto em qualidade sonora quanto visualmente, através de cenografia, figurinos, efeitos visuais, etc., a versão mais fiel da América Latina.

Sobre Adriano Machado

Maestro Adriano Machado é uma referência no cenário musical, com uma carreira diversificada que abrange desde a música clássica até grandes produções populares e cinematográficas. Fundador e Diretor Musical da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, ele conduz mais de 80 apresentações anuais, sempre inovando e aproximando novos públicos da música orquestral. Sua versatilidade e talento foram reconhecidos em colaborações com renomados artistas como Sarah Brightman, John Legend, e DJ Alok, além de ter liderado projetos icônicos como La La Land in Concert , Star Wars in Concert, Magia & Sinfonia Disney 2023 e 2024 e Harry Potter In Concert 1 e 2 em 2024.

Sobre o Nirvana

O Nirvana é uma das bandas mais influentes da história do rock, revolucionando o cenário musical no início dos anos 1990 com seu som cru e letras introspectivas. Liderada por Kurt Cobain, ao lado de Krist Novoselic e Dave Grohl, a banda foi a força motriz por trás do movimento grunge de Seattle, que trouxe um som mais autêntico e despojado, rompendo com as tendências predominantes da época.

Rapidamente se destacou pela sua sonoridade crua, letras introspectivas e a capacidade de capturar o espírito de uma geração. O lançamento do álbum “Nevermind” em 1991, que inclui o hino “Smells Like Teen Spirit.

Serviço

Tribute of Nirvana – Seattle Supersonics e Orquestra Villa Lobos

25/10 (sexta-feira) – Curitiba

Local: Tork N Hall

Mais informações e venda de ingressos: https:/showpass.com.br/evento/1485/nirvana

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!