Agora foi a vez da boyband inglesa McFly adiar os setes shows que fariam no Brasil no mês de março. Por causa da pandemia do coronavírus, o grupo anunciou nesta sexta-feira (13), por meio de uma rede social, que as novas apresentações no país serão no segundo semestre deste ano. Em Curitiba, o show da banda acontece no dia 25 de setembro.

Na imagem, o grupo deixa claro que todos os ingressos continuarão sendo válido para as apresentações nas novas datas. Veja o post abaixo:



Devido a consequências imprevistas da crise mundial da saúde e alerta pandêmico pela OMS do Coronavírus (covid-19), as datas dos shows do McFly no Brasil foram adiadas. As novas datas estão listadas abaixo e todos os ingressos serão válidos para essas datas:

Quinta-feira 24/09 – São Paulo

Sexta-feira 25/09 – Curitiba

Domingo 27/09 – Porto Alegre

Terça-Feira 29/09 – Uberlândia

Quinta-Feira 01/10 – Belo Horizonte

Domingo 04/10 – Rio de Janeiro.

Lembrando que os shows serão nos mesmos locais anunciados anteriormente.