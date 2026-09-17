Show de despedida de José Carreras é cancelado em Curitiba

O tenor espanhol José Carreras cancelou a apresentação que faria em Curitiba na próxima quarta-feira (23). Segundo comunicado da produtora, o cancelamento ocorreu por circunstâncias alheias ao controle do artista, da agência e dos promotores locais.

A turnê, que passaria ainda por São Paulo e Porto Alegre, fazia parte da despedida do tenor dos palcos. A apresentação seria realizada no Teatro Positivo, sob regência de David Giménez. Esta seria a primeira vez de Carreras em Curitiba em 18 anos.

A última passagem do artista pela capital paranaense foi em 2008, para a inauguração do Teatro Positivo. Antes disso, em 1993, o tenor esteve no Brasil para uma apresentação especial em homenagem aos 300 anos de Curitiba, realizada na Pedreira Paulo Leminski.

Segundo a produtora, o valor dos ingressos será reembolsado pelos respectivos canais de venda. O procedimento seguirá as regras e os prazos definidos pelas plataformas responsáveis pela comercialização.

Para os compradores do show de Curitiba, o reembolso seguirá as normas da plataforma Disk Ingressos. “Orientamos que os clientes acompanhem as comunicações da ticketeira responsável pela compra para mais informações sobre o processo de reembolso”, diz a produtora.