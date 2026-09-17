Após esgotar ingressos, Roberto Carlos anuncia show extra em Cutiba

O cantor Roberto Carlos fará um show extra em Curitiba no dia 16 de outubro de 2026, no Teatro Positivo. A abertura de uma nova sessão ocorre após os ingressos para a data original, 17 de outubro, esgotarem. As entradas para a nova apresentação já estão à venda pela plataforma Disk Ingressos.

O show faz parte da turnê homônima ao EP “Eu ofereço flores”, lançado pelo artista em 2024. A agenda recente do cantor incluiu um evento no transatlântico Costa Pacífica e passagens por Equador, Colômbia, Peru e Estados Unidos — onde figurou no ranking da Global Concert Pulse entre as 30 turnês de maior público —, além de uma turnê programada para a Europa.

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 1941, Roberto Carlos iniciou a carreira na rádio local e, após mudar-se para o Rio de Janeiro, integrou os grupos The Sputnicks e The Snakes. Na década de 1960, apresentou o programa “Jovem Guarda” na TV e venceu o Festival de San Remo, na Itália (1968). Ao longo da carreira, protagonizou filmes no cinema e, desde 1974, apresenta um especial de fim de ano na TV Globo.

O cantor acumula mais de 70 álbuns lançados no Brasil, 11 DVDs e mais de 150 milhões de produtos vendidos (CDs, DVDs, EPs, Blu-Rays). Entre os reconhecimentos da indústria, possui um Grammy Internacional (1989), dois Grammys Latinos (2005 e 2006), o Prêmio Billboard Lifetime Achievement Award (2015), o título de Personalidade do Ano da Academia Latina da Gravação (2015) e o Prêmio United Earth Amazônia (2023).

O evento é realizado pelas produtoras RW7 Production & Entertainment, Cult! Produções e RC Produções.

SERVIÇO – ROBERTO CARLOS EM CURITIBA

Quando: 16 e 17 de outubro de 2026 (sexta-feira e sábado)

16 e 17 de outubro de 2026 (sexta-feira e sábado) Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) Horário: abertura da casa às 19h e show às 21h

abertura da casa às 19h e show às 21h Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Disk Ingressos (diskingressos.com.br) Classificação: 16 anos

Ingressos:

SETOR EMOÇÕES: R$ 900,00 (meia*) | R$ 900,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 1.800,00 (inteira)

R$ 900,00 (meia*) | R$ 900,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 1.800,00 (inteira) SETOR AZUL: R$ 750,00 (meia*) | R$ 750,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 1.500,00 (inteira)

R$ 750,00 (meia*) | R$ 750,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 1.500,00 (inteira) SETOR AMARELO: R$ 550,00 (meia*) | R$ 550,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 495,00 (app RPC***) | R$ 1.100,00 (inteira)

R$ 550,00 (meia*) | R$ 550,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 495,00 (app RPC***) | R$ 1.100,00 (inteira) SETOR LARANJA: R$ 480,00 (meia*) | R$ 480,00 (ingressos parceiros promocionais) | R$ 432,00 (app RPC***) | R$ 960,00 (inteira)

R$ 480,00 (meia*) | R$ 480,00 (ingressos parceiros promocionais) | R$ 432,00 (app RPC***) | R$ 960,00 (inteira) SETOR VERDE: R$ 430,00 (meia*) | R$ 430,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 387,00 (app RPC***) | R$ 860,00 (inteira)

R$ 430,00 (meia*) | R$ 430,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 387,00 (app RPC***) | R$ 860,00 (inteira) SETOR BRANCO: R$ 340,00 (meia*) | R$ 340,00 (ingresso parceiros promocionais) | R$ 306,00 (app RPC***) | R$ 680,00 (inteira)