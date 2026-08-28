O que fazer em Curitiba hoje? Sven Väth lidera set incrível em nova casa de shows

Com uma trajetória de mais de quatro décadas na cena internacional, o DJ e produtor alemão Sven Väth se apresenta no Cine Lido, no Centro de Curitiba, na noite desta sexta-feira (28). O evento marca o início oficial da Frisson Sessions, nova label das produtoras Planeta Brasil e Seven Experience que fixa residência no espaço cultural. Além da atração internacional na pista central, a capital paranaense reúne opções para diferentes perfis de público, que vão desde apresentações de MPB na Ópera de Arame até celebrações tradicionais da cultura japonesa no Capão Raso.

Confira abaixo a seleção com os principais acontecimentos programados para esta sexta-feira na cidade:

Shows em Curitiba nesta sexta-feira

Sven Väth lidera a estreia da Frisson Sessions no Cine Lido

O pioneiro da música eletrônica realiza um long set em estrutura preparada com isolamento acústico e sistema de som JBL. A abertura dos portões ocorre às 21h e a apresentação do DJ começa às 22h. O espaço fica na Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, no Centro. Entradas a partir de R$ 200 via Ticketmaster Brasil.

Jota.Pê traz a turnê “Se o Meu Peito Fosse o Mundo” à Ópera de Arame

O cantor e compositor apresenta o repertório de seu projeto autoral no palco do espaço no Abranches. Os portões abrem às 19h30 e o show começa às 21h30. O endereço é Rua João Gava, 920. Ingressos custam a partir de R$ 90 a R$ 145, com vendas pelo Disk Ingressos.

Candlelight presta homenagem a Coldplay e Imagine Dragons no Teatro da FEP

O concerto à luz de velas apresenta releituras das duas bandas de rock a partir das 21h. A atração ocupa o espaço localizado na Alameda Cabral, 300, no Centro. A consulta de disponibilidade e a compra ocorrem na plataforma Fever.

Festivais e exposições em Curitiba

Festival Oriental Bon Odori inicia programação no Mercado Municipal Capão Raso

O evento reúne apresentações de danças típicas tradicionais, números de taiko, estandes de artesanato e opções da culinária oriental. A atração ocorre na Rua Otto Cabel, 51, no Capão Raso, com entrada gratuita.

Museu Oscar Niemeyer recebe a 16ª Bienal Internacional de Curitiba

A mostra de arte contemporânea reúne obras que propõem reflexões sobre as conexões entre o mundo físico e o ambiente digital. A visitação ocorre das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h30, no prédio situado na Rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico.

Eventos de gastronomia e de negócios em Curitiba

Bar do Açougueiro festeja dois anos de operação com temática sertaneja

A celebração inspirada na Festa do Peão de Barretos oferece serviço de open chope das 17h30 às 22h. A unidade fica na Rua Holanda, 85, no Bacacheri. O valor da entrada com acesso ao chope liberado é de R$ 50 por pessoa.

Feira da Franquia Curitiba 2026 reúne consultores no Espaço Torres Kennedy

O encontro voltado ao setor do franchising e ao desenvolvimento de novos negócios recebe investidores na Avenida Presidente Kennedy, 2377, no bairro Guaíra. Informações sobre credenciamento devem ser consultadas nos canais oficiais do evento.