Show de Lauana Prado em Curitiba tem últimos ingressos

A cantora Lauana Prado, que é um dos grandes nomes do sertanejo atual, retorna à capital paranaense para estrear mais uma temporada de sua festa que conquistou o Brasil. O RAIZ Curitiba acontecerá neste sábado (29), no Estádio Durival Britto e Silva, a partir das 17h, com produção local da especialista em labels CWB Brasil.

Entre as novidades anunciadas está confirmada a participação especial de Paula Fernandes, ícone do sertanejo feminino e que vai abrilhantar ainda mais a estreia desta edição.

Com mais de 3 horas de show, o repertório da “Festa mais Raiz do Brasil” é composto por canções dos álbuns “Raiz ao vivo em São Paulo” e “Raiz Goiânia”, que já concorreram ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O álbum “Raiz Goiânia”, foi o terceiro álbum mais ouvido no Spotify Brasil em 2024 e nele está a faixa do medley com “Escrito nas estrelas”, que se tornou uma das músicas mais ouvida nas rádios, nas plataformas de streaming e ganhou o Prêmio Multishow nas categorias Hit do Ano e Sertanejo do Ano, além de ser single de ouro em Portugal. Estes marcos reforçam a potência e o sucesso do repertório apresentado por Lauana. “Senta a ripa no play” e vai ensaiando para cantar muito!

Moda country

A cantora Lauana Prado é referência em estilo e moda country. Para curtir a noite em grande estilo, prepare o chapéu e a bota mais confortável. Looks jeans, em courino, com muitas franjas e um bom cinto marcam o estilo sertanejo. Durante toda a festa, uma lojinha oficial do evento também terá alguns acessórios disponíveis.

O que pode e o que não pode?

Para a segurança de todos, é proibida a entrada com:

Menores de 18 anos, mesmo acompanhados de responsáveis

Objetos de vidro

Copos e garrafas de metais pesados

Perfumes, aerosol e produtos inflamáveis

Guarda-chuvas

Bebidas

Uso de camisetas de times ou calçando chinelos

Ingressos salvos, por isso adquira pela bilheteria oficial no site da Sympla.

Vá de transporte público ou carro de aplicativo

Como toda boa festa, o RAIZ contará com uma estrutura de foodpark, oferecendo aos fãs uma variedade gastronômica e de bebidas durante toda a noite. Bebida e direção não combinam! Recomenda-se o uso de carros de aplicativo ou transporte público.

Não tenha medo da chuva, tem área coberta

A previsão do tempo é de uma noite com muitas nuvens e sem chuvas. Mas, se o tempo virar, não tem problema! A diversão no RAIZ está garantida do começo ao fim da noite. Com uma estrutura personalizada, a festa conta com um espaço parcialmente coberto para proteger de possibilidades de chuva.

Em 2025 a label RAIZ já está confirmada em Belo Horizonte – onde será gravado o audiovisual -, Campinas, Ribeirão Preto, Maringá, São Paulo, Brasília e Goiânia.