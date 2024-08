Show de humor com Flávia Reis e Ricardo Cubba chega a Curitiba

“Deixa que eu conto”, show de humor com Flávia Reis e Ricardo Cubba, chega em Curitiba para uma única apresentação. O espetáculo acontece no próximo domingo (18), no palco do Teatro Fernanda Montenegro.

Com direção de Fernando Caruso, o espetáculo traz histórias hilárias no formato stand-up. São personagens conhecidos do público pela televisão, teatro e redes sociais. A personagem Vanda da Van, que rodou o país por seis anos, abriu as peças consagradas do saudoso Paulo Gustavo. O ator foi grande parceiro artístico e amigo de Flávia Reis.

A premiada atriz é bastante conhecida por atuações em programas de comédia e novelas na televisão, além de séries nas plataformas de streaming.

Mofe, principal personagem de Ricardo Cubba, e que lhe rendeu mais de três milhões de seguidores nas redes sociais, também está em “Deixa que eu conto”.

Na peça, sem sair de cena para troca de figurinos, a dupla brinca com diferentes acessórios. Eles dão a vida a personagens clássicos de contos de fadas.

Os comediantes, aliás, iniciaram a parceria profissional em 2021 quando gravaram uma versão autoral para o conto Cinderela, dos Irmãos Grimm. O entusiasmo do público impulsionou Flávia e Ricardo a criarem esquetes para Branca de Neve. Eles também criaram para Frozen, A Pequena Sereia, Moana, entre outros, que estarão no show de humor com data na capital paranaense.

Serviço – show de humor

Deixa que eu conto

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel)

Quando: 18 de agosto (domingo), às 18h

Ingressos no link

