Shopping de Curitiba tem imersão nos games com o Nintendo Switch Shopping Tour

O Shopping Estação, em Curitiba, recebe até o dia 30 de março o Nintendo Switch Shopping Tour. Gratuito, o evento promete uma imersão no mundo dos games da franquia. Neste final de semana o público poderá ter encontro com os personagens icônicos Mario e Luigi, do Super Mario World, um dos jogos de maior sucesso da Nintendo.



Neste sábado e domingo (15 e 16) os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos com Mario e Luigi em sessões de meet & greet. No sábado, os personagens realizarão encontros das 12h às 18h30 e no domingo, das 14h às 19h30 – os personagens realizam pequenos internos e os horários podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Totalmente gratuita, o Nintendo Switch Shopping Tour está disponível de segunda a sábado das 10 às 22h e aos domingos, das 11h às 22h. Você, seus amigos e familiares vão poder experimentar os títulos Mario Kart 8 Deluxe, Princess Peach: Showtime!, Super Mario Bros. Wonder, Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Party Jamboree e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, todos disponíveis em português.

Brindes como pôsteres, adesivos e livros de colorir também estarão disponíveis enquanto durar o estoque.

Nintendo Switch Shopping Tour 2025

Quando: Até 30/03/2025

Quanto: entrada gratuita, sem custos para participar das atividades

Participação: por ordem de chegada

Capacidade: limitada a 20 pessoas

Tempo de permanência: máximo de 20 minutos por pessoa para garantir diversão para todos.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2775. Curitiba – PR

