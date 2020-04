O projeto Amigos, formado pelas duplas Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e pelo cantor Leonardo, realiza uma live nesta segunda (20), às 20h. O show dos sertanejos, com transmissão online ao vivo, pode ser visto pelo YouTube e no canal Bis, da TV paga.

O evento promovido pelo festival VillaMix é beneficente e estimula doações pelo aplicativo PicPay para angariar recursos na luta contra o novo coronavírus. Os valores arrecadados vão ser destinadas ao hospital do Câncer de Barretos e para o projeto Amigos do Bem.

Clássicos como “Evidências”, “É o Amor” e “Pense em Mim” devem fazer parte do repertório, que tem como base as músicas que figuraram na turnê comemorativa que os cantores promoveram em 2019 com a qual percorreram o Brasil.

A apresentação vem na esteira de diversos cantores do gênero que se apresentaram nas últimas semanas —entre eles, Fernando & Sorocaba, Gusttavo Lima e Marília Mendonça.

Os artistas têm se mostrado engajados durante a crise de saúde mundial. Nesta terça (21), Sandy e Junior, filhos do sertanejo Xororó, também fazem uma live com caráter beneficente.

Pelo Instagram, na última semana, Sandy, Junior, Chitãozinho (tio), Xororó (pai) e Lucas Lima (marido de Sandy e músico) pediram doações para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP), para ajudar na compra de materiais básicos.

LIVE DOS AMIGOS

Quando: segunda-feira (20) , às 20h

Onde: canal oficial do VillaMix Festival no YouTube, aplicativo e rádio e canal Bis (TV paga)