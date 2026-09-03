Russell Allen, tributo a Chopin e comédia: o que fazer em Curitiba nesta quinta (3)?

Esta quinta-feira (3) reúne música, teatro, comédia e encontros profissionais na programação cultural de Curitiba. O destaque fica por conta do cantor norte-americano Russell Allen, vocalista do Symphony X, que sobe ao palco no Batel ao lado do baixista e produtor Fernando Quesada para uma apresentação acústica que marca o início da turnê comemorativa dos 13 anos da banda Noturnall.

A agenda da capital paranaense também conta com um concerto em homenagem a Frédéric Chopin e ao pianista Arthur Moreira Lima, uma roda de choro gratuita, adaptação de obra de Fiódor Dostoiévski e show de comédia de Ítalo Sena.

Para empresários e gestores, o Mentoring Day promove uma imersão sobre gestão, posicionamento e marketing, enquanto outras cidades do Paraná recebem atrações como shows sertanejos, feiras e programação literária.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira:

Shows e concertos

Russell Allen & Fernando Quesada Acoustic Sessions | Noturnall

O cantor norte-americano Russell Allen se apresenta ao lado do baixista e produtor Fernando Quesada com releituras acústicas de clássicos do rock, como Beatles e Queen. A abertura fica por conta da banda Noturnall.



Data e horário: 3 de setembro, com início do show às 21h (Meet & Greet às 19h).

Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).

Ingressos: R$ 30 (entrada do show) e R$ 150 (Meet & Greet, com lugares limitados), ingressos pelo site Noturnall.

Concertos Eméritos: Tributo a Chopin

O pianista paranaense Jessé Souza interpreta obras do compositor Frédéric Chopin em concerto solo que homenageia também o intérprete brasileiro Arthur Moreira Lima. O repertório reúne peças icônicas como Fantasie-Impromptu, Noturno Op. 9 e Estudo Revolucionário.



Data e horário: 3 de setembro, às 20h.

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro).

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na recepção do local ou pelo site Compre no Zet.

Roda de Choro convida Vinicius Chamorro

Apresentação instrumental de choro e samba aberta ao público. Vinícius Chamorro é um destacado violonista, arranjador e instrumentista brasileiro, com forte atuação na cena musical de Curitiba.



Data e horário: 3 de setembro, às 19h.

Local: Conservatório de Música Popular Brasileira – CMPB (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco).

Ingressos: Entrada gratuita.

Teatro e Espetáculos

Memórias do Subterrâneo

Adaptação do texto de Fiódor Dostoiévski interpretada por Emerson Rechenberg, sob supervisão de Licurgo Spínola.



Data e horário: 3 de setembro, das 20h às 21h20.

Local: Rua Treze de Maio, 1001 – Centro.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) com ingressos pelo site Meaple.

O Show de Ítalo

Apresentação de comédia solo de Ítalo Sena, que leva ao palco um show que mistura humor de observação, improviso e interação. Em cena, o comediante aborda o dilema da sua vida, a realidade versus a pegadinha.



Data e horário: 3 de setembro.

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) / Teatro UP Experience (TUX).

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (meia-entrada) com vendas pelo DiskIngressos.

Palestras e Encontros

Mentoring Day

Imersão prática voltada a empresários e gestores conduzida por Mylena Cooper e Larissa Bech, abordando pilares de gestão, posicionamento e marketing.



Data e horário: 3 de setembro, das 10h às 15h.

Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).

Informações: Contato pelo telefone (41) 98828-1949.

Extra: Eventos no Paraná fora da capital

15ª ExpoAstorga (Astorga)

Abertura do evento com show da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano.



Data: 3 de setembro, às 19h

Local: Sociedade Rural de Astorga.

Ingressos: a partir de R$ 50 com vendas pela Q2 Ingressos.

33ª Feira da Louça de Campo Largo (Campo Largo)

Feira do setor cerâmico com exposição de 78 fabricantes, artigos de decoração e oficinas.



Data e horário: 3 de setembro, das 17h às 22h (evento segue até 13 de setembro).

Local: City Center Outlet Premium (Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo).

Entrada: Gratuita.

21ª Feira Internacional do Livro – Festival Literário de Foz do Iguaçu

A cantora Roberta Campos sobe ao palco às 20h, para realizar o show de abertura da 21ª Feira Internacional do Livro, evento que integra a programação do Festival Literário de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Data e horário: 3 de setembro, às 20h

Local: Praça da Paz (Centro de Foz do Iguaçu)

Entrada: gratuita