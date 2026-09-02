Do suspense à comédia: veja 5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira

Os cinemas brasileiros recebem, nesta quinta-feira, uma leva de estreias que passeia por gêneros bem diferentes. A programação vai da comédia nacional protagonizada por uma dupla conhecida do público ao suspense histórico dramático ambientado na Segunda Guerra Mundial, passando por aventura, ação, romance e humor ácido — com opções para quem prefere rir, se emocionar ou prender a respiração na poltrona.

A seguir, confira 5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira!

1. Minha Melhor Amiga

Em “Minha Melhor Amiga”, duas mulheres na casa dos 50 anos decidem sair da rotina e conhecer a Europa (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Dirigida por Susana Garcia e com roteiro de Patricia Leme e Susana Garcia, a comédia nacional acompanha Clara (Ingrid Guimarães) e Júlia (Mônica Martelli), duas amigas de longa data na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina e conhecer a Europa. A viagem nasce logo após a despedida das filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que embarcam para um intercâmbio em Portugal. Com a casa vazia e a saudade batendo, as mães idealizam férias perfeitas, mas a realidade se mostra bem diferente do planejado.

2. Pressão

Com Andrew Scott e Brendan Fraser, “Pressão” acompanha o impasse militar às vésperas do desembarque na Normandia (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

No suspense histórico dirigido por Anthony Maras, “Pressão” acompanha a escolha brutal, dramática e impossível do general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) e do capitão James Stagg (Andrew Scott). Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do plano de invasão estão alinhadas, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas, Stagg é chamado para fazer o cálculo mais importante da história, enquanto Eisenhower carrega o peso de ser o único com a palavra final — e uma previsão errada pode devastar toda a operação.

3. George Washington – Um Líder Não Nasce Pronto

“George Washington – Um Líder Não Nasce Pronto” acompanha a trajetória do primeiro presidente dos Estados Unidos antes da fama (Imagem: Reprodução digital | Heaven Content)

Dirigido por Jon Erwin, o longa mostra o caminho percorrido por George Washington (William Franklyn-Miller) antes de se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos. A produção acompanha sua trajetória desde os primeiros anos como inspetor de terras até a ascensão como comandante militar durante a Guerra de Independência Americana. Entre batalhas decisivas, escolhas difíceis e o peso de conduzir uma nação em formação, o jovem líder molda o próprio destino e o de seu país.

4. Idiotas

Em “Idiotas”, dois motoristas recebem a missão de levar um adolescente problemático até uma clínica de reabilitação (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Escrita e dirigida por Macon Blair, a comédia começa com o que parecia ser apenas mais um trabalho e rapidamente se transforma em uma viagem fora de controle. Dois motoristas acostumados a cruzar estradas intermináveis recebem a missão de levar um adolescente rico e problemático até uma clínica de reabilitação. O jovem passageiro, no entanto, tem outros planos e arrasta a dupla para uma sequência de confusões envolvendo drogas, perseguições e criminosos. À medida que o caos toma conta da jornada, os três precisam lidar com os próprios limites e descobrir se conseguem chegar ao destino. O elenco reúne Dave Franco, O’Shea Jackson Jr., Peter Dinklage e Mason Thames.

5. (Quase) O Amor da Minha Vida

“(Quase) O Amor da Minha Vida” traz uma adaptação contemporânea do romance que Goethe publicou em 1774 (Imagem: Reprodução digital | PlayArte)

Adaptação contemporânea do romance que Goethe publicou em 1774, o longa dirigido e escrito por José Avelino Gilles Corbett Lourenço apresenta Werther (Douglas Booth), um jovem encantador e impulsivo que se vê atraído por Charlotte (Alison Pill), uma mulher já comprometida com o noivo, Albert (Patrick J. Adams). A convivência entre os três gera uma dinâmica desajeitada, marcada por luxúria, amizade e amor não correspondido. À medida que os personagens navegam pelas complexidades dos sentimentos, a história revela as profundezas da paixão e da dor.