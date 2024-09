Restart faz show de despedida neste sábado em Curitiba

Dizem que o que é bom sempre tem um final, e é dessa forma que a Restart faz um show especial e de despedida ao público do Paraná na noite deste sábado (28), no Live Curitiba. Com Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra), a Restart é uma das maiores bandas dos anos 2000, que inovou o cenário do rock nacional com músicas que falam sobre sentimento, mas também com muita cor e agitação, estilo que ficou conhecido como “happy rock”.

Conforme comunicado em 2023, o quarteto se reuniu após 8 anos para fazer a aguardada despedida dos palcos, atendendo aos pedidos dos fãs, por meio de uma turnê que passou por várias capitais do Brasil. O último show será em São Paulo, no dia 26 de outubro. Mas, antes disso, é a vez do público de Curitiba vivenciar tudo o que foi preparado pela Restart para esta noite, que inclui releitura de hits, gravação de momentos do show para integrar um futuro conteúdo audiovisual, e experiências exclusivas.

Na playlist, sucessos dos quatro álbuns de estúdio (“Restart”, “By Day”, “Geração Z” e “Renascer”), que foram lançados pela banda entre 2008 e 2015. São hits como “Levo Comigo”, “Recomeçar”, “Menina Estranha” e “Pra Você Lembrar”, além das músicas favoritas dos fãs mais dedicados, como “Esse Amor em Mim”, “Poesia” e “Nosso Verão”. Aliás, por falar em músicas, vale lembrar que na passagem anterior da banda pela cidade, em 2023, a Restart regravou a faixa “Poesia”, que foi lançada nas plataformas de streaming em versão ao vivo no mês de junho deste ano.

Preocupados com o bem-estar social, a Restart também adotou a prática de contar em todos os shows com a modalidade de Ingresso Solidário, onde os fãs podem garantir o seu ingresso com desconto ao levar 1kg de alimento não perecível. Mais de 13 toneladas de alimentos foram arrecadadas até agora e distribuídas para instituições locais ou causas maiores, como as ações em prol das vítimas das tragédias climáticas vividas pela população do Rio Grande do Sul neste ano.

A Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, é a responsável pelo empresariamento da banda e produção executiva da turnê, abrangendo em seu escopo toda a estratégia e planejamento 360°. Para a realização deste projeto, a agência juntou-se a TS Music, produtora conceituada responsável por executar grandes shows e gravações nacionais e internacionais

Serviço

Restart da Turnê “Pra Você Lembrar”

Onde: Live Curitiba – Rua Itajubá, 143 – Portão – Curitiba – PR

Quando: sábado, 28 de setembro

Horário: Abertura às 20h30 e Início às 22h30

Valores: a partir de R$ 70,00

Onde comprar: Ingressos na bilheteria ou pela Ticket360

Classificação: 18 Anos – Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal (não incluso no valor do pacote a entrada do acompanhante)

Confira também as últimas datas da Turnê “Pra Você Lembrar”

19 de outubro — Farmasi Arena — Rio de Janeiro, RJ

26 de outubro — Espaço Unimed – São Paulo, SP

