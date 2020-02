O rádio do Paraná ganha uma nova voz e energia! Serginho Laus, recordista mundial de surf na Pororoca e referência em esportes radicais chega à programação Mundo Livre FM, a partir da próxima segunda-feira (10) com o Surf Sessions e Mundo Livre Xtremers. Dois programetes cheios de atitude que vão trazer informações do surf e dos esportes radicais em primeira mão para os ouvintes.

Altas ondas

Mais da metade das pessoas do mundo mora perto da praia. A outra metade espera ainda chegar lá um dia. Então, pensando na conexão das pessoas com o calor, a areia, as ondas e a aventura, a Mundo Livre FM lança o Surf Sessions.

No programa, os ouvintes de atitude vão acompanhar a previsão das ondas do litoral paranaense e a cobertura completa do Circuito Mundial de Surf 2020, com todos os detalhes e comentários de Serginho Laus. Com estreia no dia 10 de fevereiro, o Surf Sessions vai ao ar na Mundo Livre FM, de segunda a sexta, às 19h20.

Muita aventura

Você sabia que o Brasil é o país ideal para prática de aventura? Essa informação foi constatada por pesquisas oficiais elaboradas pelo portal americano US News & World Report, a consultoria BAV e a escola de negócios Wharton, da Universidade da Pensilvânia. Então, nada como trazer para o rádio, o melhor do universo aventureiro. Esta é a proposta do Mundo Livre Xtremers, programa que vai trazer informações dos esportes de aventura para os ouvintes.

No Mundo Livre Xtremers, Serginho Laus vai falar sobre os esportes, comentar sobre os bastidores, fazer a cobertura dos esportes radicais nas olimpíadas de Tokyo e dar várias dicas deste universo extremo! O programa vai ao ar com edições inéditas na segunda, quarta e sexta, às 11h20, a partir do dia 10. Para acompanhar, sintonize 93,9 e ouça também pelo site www.mundolivrefm.com.br.

Quem é Serginho Laus?

Foto: Divulgação/Julio Bazanella.

Embaixador do Projeto Juntos Por um Mundo Livre, ambientalista, jornalista, produtor, diretor, palestrante do TED-X Amazônia, coach, técnico de surf, marqueteiro e gerador de conteúdo do Canal OFF, Serginho Laus tem em seu currículo centenas de horas surfadas nas ondas mais longas do mundo – experiência que rendeu a quebra de dois recordes mundiais para o Guinness Book.

Em 2005, Serginho percorreu 10,1 km surfando sem parar no rio Araguari (AP), marca que foi superada por ele mesmo em 2009 ao fazer 11,8 km, por mais de 30 minutos na mesma onda. Já em 2011, o considerado “rei da Pororoca” chegou a surfar a surpreendente marca de 23km em 1h10min numa mesma onda!

Além disso, foi o primeiro brasileiro a desbravar as ondas de marés da Inglaterra, França, China (por três temporadas), Indonésia, Malasya, Alaska, Índia e Canadá, realizando feitos considerados únicos pelo mundo todo.