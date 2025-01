Rainhas do sertanejo abrem agenda de grandes shows em Guaratuba

Para esquentar ainda mais a programação de shows da temporada do verão 2025, o Café Curaçao, em Guaratuba, apresenta as primeiras atrações de janeiro. Nesta sexta (03), quem comanda a festa é Ana Castela e no sábado (04) será a vez da dupla Maiara e Maraísa (e a dupla Netto e Henrique), A casa abre para os shows a partir das 21h30.

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela, conhecida como “A Boiadeira”, sempre vestida com chapéu e bota, ficou conhecida pela mistura de sertanejo com pop, com sucessos como “Nosso Quadro”, “Pipoco” e “Solteiro Forçado”. Seus últimos lançamentos, “Minha Herança”, “Peça Íntima”, com Murilo Huff, e “Pronto pro Rolo”, com Léo & Raphael.

2024 foi um ano muito especial para ela que vem se consolidando como a cantora mais ouvida do Brasil, segundo as plataformas de streaming. Nas redes, ela acumula 15, milhões de seguidores no Instagram, mais de 11.2 milhões no TikTok e 1,5 bilhões de visualizações no YouTube. No Spotify são mais de 18 milhões de ouvintes mensais.

Já a dupla Maiara e Maraísa volta a Guaratuba no sábado, dia 04 de janeiro, e promete uma apresentação memorável no litoral paranaense. As gêmeas são reconhecidas como a principal dupla feminina do país. Com quase dez anos de estrada, elas ganharam visibilidade com a popularização do “feminejo”, movimento que trouxe a voz feminina para o centro do sertanejo. São esperados os hits “10%”, “Medo Bobo”, “Banho de Onça” e a emocionante “Esqueça-me se for Capaz”.

Os shows acontecem no Café Curação, sexta (3) e sábado (4), na Rua Brejatuba, 500. Os ingressos para Ana Castela custam a partir de R$ 100 (meia entrada + taxas) e para Maiara e Maraísa o ingresso mais barato custa R$ 80. Vendas pelo Disk Ingressos e Blue Ticket.