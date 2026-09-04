Queen no piano, festa punk e música italiana à luz de velas: o que fazer em Curitiba nesta sexta (4)?

A programação desta sexta-feira (4) reúne shows, concertos e festivais em Curitiba e na Região Metropolitana, com opções para diferentes estilos musicais. Na Ópera de Arame, o projeto Piano Rock transforma sucessos de Queen, Bon Jovi, Coldplay e outras bandas em versões com o piano como protagonista. Já em Campo Largo, o Light Symphony Italia Nostra apresenta canções italianas à luz de centenas de velas.

A agenda também tem festa temática inspirada na Warped Tour, com punk rock e pop-punk, além de dois eventos gratuitos que movimentam a região. No Hauer, o Festival Cultural de Primavera Bodebrown começa nesta sexta com 16 bandas e exposição de veículos clássicos. Em Campo Largo, a 33ª Feira da Louça reúne expositores, gastronomia e produtos vendidos diretamente pelos fabricantes.



Confira, a seguir, as atrações desta sexta:

Shows e concertos

Show Piano Rock

Apresentação musical do projeto Piano Rock. O repertório reúne grandes sucessos de bandas como Queen, U2, Bon Jovi, Journey, Coldplay, Guns N’ Roses, A-ha, Europe, Oasis, The Police e Linkin Park, em versões surpreendentes onde o piano assume o protagonismo sem perder a força e a atitude do rock.

Data: 4 de setembro de 2026, às 21h

Local: Ópera de Arame.

Ingressos: Disponíveis pelo DiskIngressos.

Light Symphony Italia Nostra

Espetáculo musical e experiência sonora interpretada à luz de centenas de velas, conduzida pelo tenor Ítalo Brasileiro Etcheverry Santi Rebelatto, com repertório focado em canções italianas.

Data e horário: 4 de setembro de 2026, das 19h30 às 21h30.

Local: Casa da Cultura Dr. José Antônio Puppi (Centro Cultural José Puppi), Campo Largo – PR.

Ingressos: Vendas online via site Sympla.

Warped Tour Party

Festa temática voltada ao público adulto inspirada no festival itinerante americano, com foco em vertentes do rock como punk rock e pop-punk.

Data e horário: 4 de setembro de 2026, às 20h.

Local: Belvedere (Rua Inácio Lustosa, 496, São Francisco).

Ingressos: Vendas pelo site Meaple.

Festivais

Festival Cultural De Primavera Bodebrown

Evento festivo e cultural em comemoração à chegada da estação promovido pela Cervejaria Bodebrown. A programação reúne 16 bandas e atrações musicais, oito grupos folclóricos, uma exposição de veículos clássicos e mais de 40 rótulos de cerveja.

Data: Início em 4 de setembro de 2026 (segue até 8 de setembro de 2026).

Local: Cervejaria Bodebrown (R. Carlos de Laet, 1015, Hauer)

Entrada: gratuita.

33ª Feira Da Louça De Campo Largo

Tradicional feira do setor cerâmico com a presença de 78 expositores, venda de produtos direto de fabricantes e opções de gastronomia e arte.

Data e horário: 4 de setembro de 2026, das 10h às 22h.

Local: City Center Outlet Premium (Rua João Bertoja, nº 1995, Itaqui de Cima, Campo Largo).

Entrada: gratuita.