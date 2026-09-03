Ex-apresentador de TV é indiciado por estupro, assédio sexual e extorsão no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou o ex-apresentador de TV Fernando Antonio Dorne, de 54 anos, por estupro, estupro coletivo, importunação sexual, assédio sexual e extorsão. A investigação, conduzida pela Delegacia da Mulher de Cascavel, no Oeste do Paraná, começou a partir de denúncias feitas por ex-colaboradores da empresa em que Dorne exercia função de gestão.

Dorne é conhecido como “Homem do Chapéu” e foi apresentador de um programa de sorteios de prêmios exibido em diferentes emissoras da região oeste. Conforme informações da RPC TV, afiliada da Rede Globo no Paraná, além dele, foram indiciados outros três homens que trabalhavam na empresa investigada. Eles não tiveram as identidades divulgadas, e o caso corre sob sigilo.

O inquérito foi concluído nesta semana e será encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que decidirá se oferece ou não denúncia. Ao todo, 38 pessoas — entre vítimas, testemunhas e outros envolvidos — foram ouvidas durante a investigação. Entre as vítimas, estão seis mulheres e dois homens.

Segundo a delegada responsável, as principais acusações envolvem atos sexuais praticados mediante violência física e toques libidinosos sem o consentimento das vítimas. A polícia também reuniu relatos sobre supostas cobranças de parte dos rendimentos de funcionárias, sob ameaça de demissão ou de transferência.

A defesa de Dorne considera o indiciamento prematuro e afirma que a PCPR concluiu o inquérito antes da realização de perícia no celular apreendido que, segundo os advogados, pode apresentar elementos relevantes para explicar os fatos. “A defesa reafirma sua confiança na Justiça e tem a convicção de que, ao final, a verdade será devidamente demonstrada e a inocência do investigado plenamente reconhecida”, afirmou em nota enviada à emissora.