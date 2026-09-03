Novo viaduto de R$ 25,5 milhões será construído sobre a Linha Verde até 2028

Como parte das obras do Novo Inter 2, Curitiba terá um novo viaduto sobre a Linha Verde, na altura do bairro Xaxim. A estrutura será construída no prolongamento da Rua José Gomes de Abreu, conectando a via à Rua Pedro Dorigo. O investimento previsto é de R$ 25,5 milhões.

O novo viaduto é uma obra com aproximadamente 95 metros de extensão. A estrutura permitirá o prolongamento da Rua José Gomes de Abreu sobre a Linha Verde e a conexão com a Rua Pedro Dorigo, facilitando a conexão do Capão Raso com o Xaxim.

Com a execução da obra, também será implantado um binário entre a José Gomes de Abreu/Pedro Dorigo, no sentido Sul, e a Rua Francisco Derosso/Avenida Brasília, no sentido Norte.

O viaduto será construído em concreto armado, com estrutura de aço. Conforme a modelagem divulgada pela Prefeitura nesta quinta-feira (3), a estrutura contará com três faixas de rolamento e calçadas para a circulação de pedestres.

Para adequar a região ao novo viaduto, as obras também contemplam melhorias nas ruas Vilson Brun, Dom José Marello, Vereador Oswaldo Nascimento Bittencourt e Hipólito da Costa. Em todo o trecho, serão implantadas sinalização e medidas de acessibilidade para pedestres.

Confira, abaixo, como deve ficar o local após a conclusão do viaduto:

Novo viaduto sobre a Linha Verde no prolongamento da Rua José Gomes de Abreu. Imagem: Prefeitura de Curitiba.

Quando fica pronto?

A Prefeitura de Curitiba reabriu, nesta quarta-feira (2), o edital de licitação para a construção do novo viaduto. A obra já havia sido objeto de uma concorrência, mas o processo precisou ser reaberto porque a primeira licitação restou fracassada, sem vencedores. As empresas participantes apresentaram valores considerados inexequíveis para a execução dos serviços.

Na fase atual, as propostas podem ser enviadas pelas empresas até 5 de outubro. Após a convocação, a empresa vencedora deverá assinar o contrato em até cinco dias úteis. Formalizada a contratação, a obra deverá ser concluída em 450 dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço (OS).

Com esse prazo, a execução deve levar cerca de um ano e dois meses e meio. Segundo as informações do edital disponível no Portal da Transparência, a entrega está prevista para o primeiro semestre de 2028.

Quando concluída, a obra terá papel importante na melhoria da fluidez e da capacidade do Novo Inter. Ao todo, as obras do Inter 2 requalificam mais de 38 quilômetros de vias por onde circulam os ônibus das linhas Direta Inter 2 e Interbairros 2, com o objetivo de aumentar a velocidade operacional do transporte público.