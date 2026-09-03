Lula terá agenda de campanha no Paraná no dia 12 de setembro

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará de agendas de campanha em Curitiba no dia 12 de setembro, próximo sábado. O compromisso foi divulgado pelo PT Paraná nas redes sociais nesta quinta-feira (3).

Na capital paranaense, Lula participará de um comício na Boca Maldita, no Centro, a partir das 10h. O ato contará com a participação de Requião Filho (PDT), candidato ao Governo do Paraná, e dos candidatos ao Senado Dr. Rosinha (PT) e Gleisi Hoffmann (PT).

A última visita institucional de Lula ao Paraná ocorreu em agosto de 2024. Na ocasião, ele participou da cerimônia de retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), que estava desativada desde 2020. Na mesma ocasião, visitou a fábrica da Renault, em São José dos Pinhais.

Em 2026, Lula já esteve no Paraná. Em março, o presidente cumpriu agenda institucional em Maringá, participando de uma cerimônia de anúncio de investimentos em infraestrutura de transportes.

Lula é o quarto candidato à Presidência nas Eleições de 2026 a cumprir agendas de campanha eleitoral na capital paranaense. Em agosto, estiveram em Curitiba os candidatos Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O ato faz parte de um cronograma de visitas ao Sul do país, do dia 11 ao dia 13 de setembro. Além de Curitiba, Lula também participará de ações de campanha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Florianópolis, em Santa Catarina.