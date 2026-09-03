Nova pesquisa tem empate técnico entre Lula e Flávio; veja os números

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (3) um novo levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026. O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto, seguido pelo senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL), que soma 34% — o resultado configura empate técnico.
O candidato Escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 10%, confirmando a tendência de crescimento apontada por outros institutos de pesquisa desde o início desta semana.
No confronto direto simulado de segundo turno, Flávio Bolsonaro chega a 45% e Lula 44%, novamente configurando empate técnico entre os dois, pela margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, do instituto de pesquisa.
O empate técnico de segundo turno se repete quando a simulação foi entre Lula e Romeu Zema (Novo) e entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD): 44% a 42% nos dois casos. No embate com Renan Santos (Missão), Lula abre vantagem, de 44% contra 39% das intenções de voto do brasileiro.
Os números foram publicados pelo portal Poder360.
Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026
O PoderData gerou, para o primeiro turno, um cenário estimulado — quando são mostrados os nomes dos concorrentes previamente para escolha do eleitor.
Lula e Flávio empatam tecnicamente em cenário estimulado
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Pablo Marçal* (PRTB): 2%
- Hertz Dias (PSTU): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Edmilson Costa (PCB): 1%
- Samara (UP): 1%
- Clariana Barão (DC): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0
- Branco/Nulo: 5%
- Indecisos: 2%
*Pablo Marçal está inelegível até 2032, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não julgou o registro de candidatura dele.
Segundo turno para presidente pelo PoderData
Foram simulados pelo instituto de pesquisa quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 44%
- Branco/Nulo: 8%
- Não sabe: 3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 44%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sabe: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 44%
- Romeu Zema (Novo): 42%
- Branco/Nulo: 12%
- Não sabe: 2%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 44%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Branco/Nulo: 11%
- Não sabe: 2%
Metodologia: 3.000 entrevistados pelo PoderData do dia 30 de agosto a 2 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-07561/2026.