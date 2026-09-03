Eleições

Nova pesquisa tem empate técnico entre Lula e Flávio; veja os números

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Luisa Purchio - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/09/26 09h32
Prefira a Tribuna no Google
Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (3) um novo levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026. O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto, seguido pelo senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL), que soma 34% — o resultado configura empate técnico.

O candidato Escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 10%, confirmando a tendência de crescimento apontada por outros institutos de pesquisa desde o início desta semana.

No confronto direto simulado de segundo turno, Flávio Bolsonaro chega a 45% e Lula 44%, novamente configurando empate técnico entre os dois, pela margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, do instituto de pesquisa.

+ Leia mais

O empate técnico de segundo turno se repete quando a simulação foi entre Lula e Romeu Zema (Novo) e entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD): 44% a 42% nos dois casos. No embate com Renan Santos (Missão), Lula abre vantagem, de 44% contra 39% das intenções de voto do brasileiro.

Os números foram publicados pelo portal Poder360.

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

O PoderData gerou, para o primeiro turno, um cenário estimulado — quando são mostrados os nomes dos concorrentes previamente para escolha do eleitor.

Lula e Flávio empatam tecnicamente em cenário estimulado

  • Lula (PT): 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Pablo Marçal* (PRTB): 2%
  • Hertz Dias (PSTU): 2%
  • Zema (Novo): 1%
  • Edmilson Costa (PCB): 1%
  • Samara (UP): 1%
  • Clariana Barão (DC): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0
  • Branco/Nulo: 5%
  • Indecisos: 2%

*Pablo Marçal está inelegível até 2032, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não julgou o registro de candidatura dele.

Segundo turno para presidente pelo PoderData

Foram simulados pelo instituto de pesquisa quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Lula (PT): 44%
  • Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe: 3%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 44%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Branco/Nulo: 15%
  • Não sabe: 3%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 42%
  • Branco/Nulo: 12%
  • Não sabe: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 44%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42%
  • Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe: 2%

Metodologia: 3.000 entrevistados pelo PoderData do dia 30 de agosto a 2 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-07561/2026.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google