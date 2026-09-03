Nova pesquisa tem empate técnico entre Lula e Flávio; veja os números

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (3) um novo levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026. O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto, seguido pelo senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL), que soma 34% — o resultado configura empate técnico.

O candidato Escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 10%, confirmando a tendência de crescimento apontada por outros institutos de pesquisa desde o início desta semana.

No confronto direto simulado de segundo turno, Flávio Bolsonaro chega a 45% e Lula 44%, novamente configurando empate técnico entre os dois, pela margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, do instituto de pesquisa.

O empate técnico de segundo turno se repete quando a simulação foi entre Lula e Romeu Zema (Novo) e entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD): 44% a 42% nos dois casos. No embate com Renan Santos (Missão), Lula abre vantagem, de 44% contra 39% das intenções de voto do brasileiro.

Os números foram publicados pelo portal Poder360.

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

O PoderData gerou, para o primeiro turno, um cenário estimulado — quando são mostrados os nomes dos concorrentes previamente para escolha do eleitor.

Lula e Flávio empatam tecnicamente em cenário estimulado

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Pablo Marçal* (PRTB): 2%

Hertz Dias (PSTU): 2%

Zema (Novo): 1%

Edmilson Costa (PCB): 1%

Samara (UP): 1%

Clariana Barão (DC): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

Branco/Nulo: 5%

Indecisos: 2%

*Pablo Marçal está inelegível até 2032, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não julgou o registro de candidatura dele.

Segundo turno para presidente pelo PoderData

Foram simulados pelo instituto de pesquisa quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

Branco/Nulo: 8%

Não sabe: 3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 44%

Renan Santos (Missão): 39%

Branco/Nulo: 15%

Não sabe: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 42%

Branco/Nulo: 12%

Não sabe: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 2%

Metodologia: 3.000 entrevistados pelo PoderData do dia 30 de agosto a 2 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-07561/2026.