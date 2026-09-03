71% dos eleitores do Paraná ainda não sabem em quem votar para o Senado

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (3) um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições 2026. Duas cadeiras estão em disputa neste ano. A 31 dias da votação em primeiro turno, 71,6% dos eleitores responderam não saber em quem votar para senador (cenário espontâneo).
Já no cenário estimulado, quatro candidatos aparecem melhor posicionados na disputa pelas duas vagas: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Gleisi (PT) e Filipe Barros (PL).
Quando perguntados sobre em quem não votariam, Gleisi foi a mais citada, seguida de Deltan Dallagnol e Dr. Rosinha.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor). O resultado abaixo do cenário estimulado corresponde à soma do primeiro e do segundo votos e, por isso, passa de 100%.
Mais de 70% dos entrevistados não sabem em quem votar, indica pesquisa espontânea
- Deltan Dallagnol (Novo): 9,8%
- Gleisi (PT): 6,8%
- Alexandre Curi (Republicanos): 3,5%
- Filipe Barros (PL): 2,7%
- Cristina Graeml (PSD): 1,6%
- Dr Rosinha (PT): 0,7%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,2%
- Joaquim do MLB (UP): 0,1%
- Outros nomes citados: 0,5%
- Ninguém/Branco/Nulo: 6,1%
- Não sabe/Não opinou: 71,6%
Quatro candidatos estão melhor posicionados para as duas vagas no cenário estimulado
- Deltan Dallagnol (Novo): 30,8%
- Alexandre Curi (Republicanos): 28,4%
- Gleisi (PT): 25,7%
- Filipe Barros (PL): 22,9%
- Cristina Graeml (PSD): 14,4%
- Dr Rosinha (PT): 13,0%
- Marcelo Marcelino (PCO): 1,7%
- Joaquim do MLB (UP): 1,3%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7,4%
- Não sabe/Não opinou: 6,1%
Rejeição para senador pelo Paraná
O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.
- Gleisi (PT): 42,3%
- Deltan Dallagnol (Novo): 12%
- Dr Rosinha (PT): 9,3%
- Alexandre Curi (Republicanos): 6,3%
- Cristina Graeml (PSD): 6,2%
- Filipe Barros (PL): 5,9%
- Marcelo Marcelino (PCO): 5,1%
- Joaquim do MLB (UP): 3,6%
- Karen Guerreiro (Missão): 3,1%
- Poderia votar em todos: 7,5%
- Não sabe/Não opinou: 20,9%
Metodologia: 1.280 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 31 de agosto a 2 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03399/2026.