71% dos eleitores do Paraná ainda não sabem em quem votar para o Senado

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (3) um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições 2026. Duas cadeiras estão em disputa neste ano. A 31 dias da votação em primeiro turno, 71,6% dos eleitores responderam não saber em quem votar para senador (cenário espontâneo).

Já no cenário estimulado, quatro candidatos aparecem melhor posicionados na disputa pelas duas vagas: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Gleisi (PT) e Filipe Barros (PL).

Quando perguntados sobre em quem não votariam, Gleisi foi a mais citada, seguida de Deltan Dallagnol e Dr. Rosinha.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor). O resultado abaixo do cenário estimulado corresponde à soma do primeiro e do segundo votos e, por isso, passa de 100%.

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Mais de 70% dos entrevistados não sabem em quem votar, indica pesquisa espontânea

Deltan Dallagnol (Novo): 9,8%

Gleisi (PT): 6,8%

Alexandre Curi (Republicanos): 3,5%

Filipe Barros (PL): 2,7%

Cristina Graeml (PSD): 1,6%

Dr Rosinha (PT): 0,7%

Karen Guerreiro (Missão): 0,2%

Joaquim do MLB (UP): 0,1%

Outros nomes citados: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,1%

Não sabe/Não opinou: 71,6%

Quatro candidatos estão melhor posicionados para as duas vagas no cenário estimulado

Deltan Dallagnol (Novo): 30,8%

Alexandre Curi (Republicanos): 28,4%

Gleisi (PT): 25,7%

Filipe Barros (PL): 22,9%

Cristina Graeml (PSD): 14,4%

Dr Rosinha (PT): 13,0%

Marcelo Marcelino (PCO): 1,7%

Joaquim do MLB (UP): 1,3%

Karen Guerreiro (Missão): 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,4%

Não sabe/Não opinou: 6,1%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Gleisi (PT): 42,3%

Deltan Dallagnol (Novo): 12%

Dr Rosinha (PT): 9,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 6,3%

Cristina Graeml (PSD): 6,2%

Filipe Barros (PL): 5,9%

Marcelo Marcelino (PCO): 5,1%

Joaquim do MLB (UP): 3,6%

Karen Guerreiro (Missão): 3,1%

Poderia votar em todos: 7,5%

Não sabe/Não opinou: 20,9%

Metodologia: 1.280 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 31 de agosto a 2 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03399/2026.