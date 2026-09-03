Eleições

Moro mantém 21 pontos de vantagem em nova pesquisa no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/09/26 07h43
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (3) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026. A pesquisa mostra que Sergio Moro (PL) tem relativa tranquilidade no cenário estimulado de primeiro turno. Ele soma 45% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Requião Filho (PDT) com 24,0% e Sandro Alex (PSD com 17,5%. No cenário espontâneo, apesar de Sergio Moro ser o mais citado, 51,2% dos entrevistados disseram que ainda não sabem em quem votar para governador do Paraná — faltam 31 dias para a votação de primeiro turno, marcada para 4 de outubro.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor).

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Sergio Moro abre mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho no cenário estimulado

  • Sergio Moro (PL): 45%
  • Requião Filho (PDT): 24%
  • Sandro Alex (PSD): 17,5%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0,9%
  • Tayná Miessa (UP): 0,9%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,5%
  • Luiz França (Missão): 0,5%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,4%
  • Não sabe/Não opinou: 4,9%

Na pesquisa espontânea, mais da metade dos paranaenses ainda não definiu o voto a governador

  • Sergio Moro (PL): 24,2%
  • Requião Filho (PDT): 10,2%
  • Sandro Alex (PSD): 6,3%
  • Ratinho Junior (PSD): 1,7%
  • Luiz França (Missão): 0,2%
  • Outros nomes citados: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%
  • Não sabe/Não opinou: 51,2%

Rejeição para governador do Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

  • Requião Filho (PDT): 36,6%
  • Sergio Moro (PL): 24,8%
  • Sandro Alex (PSD): 10,9%
  • Tayná Miessa (UP): 5,5%
  • Adriano Funileiro (PCO): 4,7%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 4,1%
  • Luiz França (Missão): 3,2%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 2,9%
  • Poderia votar em todos: 6,4%
  • Não sabe/Não opinou: 14,5%

Metodologia: 1.280 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 31 de agosto a 2 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03399/2026.

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