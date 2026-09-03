Afonso Pena terá oficina de aviões de nova frota de gigante da aviação

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vai concentrar a maior estrutura de manutenção da LATAM Airlines Brasil dedicada à nova frota de aeronaves Embraer E195-E2. O anúncio foi feito nesta semana pelo governador Ratinho Junior, em evento com executivos da companhia, a região como principal hub de manutenção programada do novo modelo no país, ao lado das bases de Guarulhos e Brasília.

Segundo a LATAM, as três estruturas estarão prontas a partir de outubro e terão capacidade conjunta para até 49 atendimentos de manutenção programada por semana, com 127 mecânicos dedicados à operação do novo modelo.

Em São José dos Pinhais, a companhia poderá atender simultaneamente até três aeronaves por pernoite, com capacidade para realizar até 21 atendimentos semanais — mesmo volume da base de Guarulhos, hoje a principal do país. Já a unidade de Brasília, referência de manutenção da família Airbus A320, poderá realizar até sete atendimentos semanais do novo jato.

Para receber a nova operação, a LATAM está investindo na construção de uma nova sala de manutenção no Afonso Pena, além da modernização do armazém e da ferramentaria, e da aquisição de equipamentos de alta precisão específicos para o E195-E2.

A preparação das equipes paranaenses começou em janeiro deste ano, com treinamentos teóricos e práticos voltados às especificidades técnicas da aeronave. Segundo o diretor de Manutenção da LATAM Airlines Brasil, Alexandre Peronti, o processo de adaptação já vem de meses. “Chegaremos ao início da operação do E195-E2, em novembro, com uma estrutura de manutenção preparada para sustentar essa nova etapa da nossa operação no Brasil”, afirma.

Para o governador Ratinho Junior, a escolha do Paraná representa um avanço estratégico para o Estado, que passa a disputar espaço com bases já consolidadas em São Paulo e no Distrito Federal. “A LATAM possui base de manutenção para esse tipo de aeronave em São Paulo e Brasília e escolheu o Paraná, na Região Sul, para ampliar a atuação. Isso ajuda no turismo de negócios e de lazer, na geração de empregos e coloca o Estado nessa rota importante, consolidando o Aeroporto Afonso Pena como um dos principais terminais do país”, disse.

O Head de Assuntos Públicos da LATAM Airlines Brasil, Eduardo Macedo, reforçou a aposta da companhia na região. “Nós vamos receber 24 novas aeronaves e Curitiba vai ser a principal base de manutenção, gerando emprego e abrindo possibilidades para novas rotas. O Paraná é uma aposta que nós estamos fazendo”, afirmou.

Encontro com o governador Ratinho Junior e representantes da Latam. Foto: Divulgação / Secom

A escolha do Paraná como polo técnico acompanha a expansão da malha aérea da companhia no Estado. A LATAM já opera em cinco aeroportos paranaenses — SJP, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Cascavel — e prevê para a primeira fase de operação do E195-E2, entre novembro e março, 42 novas rotas no país.

Em São José dos Pinhais, a novidade inclui a inauguração de dois voos diretos inéditos, para Londrina e Cuiabá, além do reforço de frequências para o Rio de Janeiro/Galeão e Porto Alegre, com incremento de 50% na oferta de assentos nessas rotas.

Segundo dados da companhia, o Afonso Pena registrou 14,3 mil voos e 2,64 milhões de assentos ofertados em seis rotas domésticas em 2025, alta de 12% e 14%, respectivamente, em relação a 2024.

Sobre o impacto no turismo regional, o secretário de Estado do Turismo, Luciano Bartolomeu, avalia que o investimento reforça o planejamento do Estado para atrair novos visitantes. “É um momento muito especial para o setor, já que recebemos no ano passado 1,6 milhão de visitantes, nacionais e internacionais. As pessoas querem conhecer o Paraná e nós estamos nos preparando”, afirmou.