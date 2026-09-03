O que o El Niño mais forte em anos pode fazer com sua rotina até fevereiro de 2027?

A Organização Meteorológica Mundial alertou que o fenômeno El Niño está firmemente estabelecido e deve atingir intensidade muito forte nos próximos meses, com probabilidade próxima de 100% de durar até fevereiro de 2027. O evento trará impactos significativos nos padrões de temperatura e chuvas, aumentando riscos de inundações, secas e calor extremo em diversas regiões do planeta.

O que é o El Niño e como ele funciona?

O El Niño é um fenômeno natural que ocorre a cada dois a sete anos, quando as águas da superfície do oceano Pacífico equatorial começam a aquecer. Esse aquecimento provoca grandes mudanças nos ventos, na pressão atmosférica e nas chuvas ao redor do mundo. As temperaturas do mar nessa região já estão entre 2,2 e 2,6 graus acima da média.

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Quais regiões serão mais afetadas pelo fenômeno?

Historicamente, o El Niño causa ou intensifica secas e aumenta o risco de incêndios na Amazônia, América Central, Indonésia e Austrália. O fenômeno também interrompe as monções na Índia e traz chuvas torrenciais para a África Oriental. As previsões indicam temperaturas acima da média em quase todas as regiões terrestres entre setembro e novembro.

Por que o secretário-geral da ONU fez um alerta sobre o tema?

António Guterres destacou que o planeta está entrando em águas desconhecidas e aquecidas, com eventos climáticos extremos se tornando a nova normalidade. Ele enfatizou que há uma corrida contra o tempo entre os riscos crescentes e a determinação de agir contra as mudanças climáticas, exigindo preparação e resposta adequadas.

Como o El Niño se relaciona com as mudanças climáticas?

O fenômeno natural soma-se às alterações causadas pelas atividades humanas, intensificando eventos climáticos extremos. O calor armazenado no oceano é liberado para a atmosfera no ano seguinte ao El Niño, contribuindo para o aumento das temperaturas globais. Muitos cientistas preveem que 2027 será o ano mais quente já registrado.

Qual a situação atual das temperaturas dos oceanos?

As temperaturas da superfície do mar no Pacífico equatorial estão significativamente acima da média e continuam subindo. Entre maio e julho de 2026, ficaram 1,5 grau acima do normal, passando para dois graus em julho. Abaixo da superfície, as temperaturas estiveram mais de 0,8 grau acima da média em algumas áreas durante julho e início de agosto.