Ciclone em formação muda o tempo no Paraná a partir de sexta-feira

A formação de um novo sistema de baixa pressão na região do Paraguai deve favorecer o aumento da instabilidade climática em todo o Paraná a partir de sexta-feira (04). O fenômeno, que representa a formação de um novo cilclone, trará pancadas de chuva e trovoadas para diversas regiões do estado, com a chuva chegando a Curitiba entre sexta e sábado acompanhada por uma subsequente queda nas temperaturas.

Antes da mudança no tempo, conforme dados do Simepar, o frio se fez presente em regiões do Paraná nesta quinta-feira (03). Os menores valores, abaixo de 10°C, concentraram-se nas regiões Centro-Sul, Sul e em áreas dos Campos Gerais.

A meteorologista Bianca de Angelo destaca que o estado apresentou um forte contraste térmico entre as diferentes regiões durante as primeiras horas do dia. Enquanto o Centro-Sul registrou marcas inferiores a 10°C, no Oeste e Noroeste os termômetros oscilaram entre 13°C e 18°C. Já no Leste paranaense, os valores foram relativamente mais altos — de acordo com a meteorologista, no litoral a presença de nebulosidade reduziu o resfriamento noturno.

Nas primeiras horas da manhã, os setores Centro-Sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba enfrentaram restrição de visibilidade devido ao nevoeiro. No entanto, ao longo da quinta-feira o tempo permanece estável e sem chuva em todas as localidades do Paraná. À tarde, o sol predomina e eleva as temperaturas em comparação aos últimos dias, permitindo que as máximas ultrapassem os 25°C em vários pontos do interior. Não há alertas de temporal vigentes para o estado hoje.

Previsão do tempo para Curitiba tem chuva

Em Curitiba, a quinta-feira segue a tendência de estabilidade registrada no estado. A capital teve um amanhecer frio, com mínima de 10°C, mas a presença do sol ao longo do dia ajuda a elevar a temperatura, que deve atingir máxima de 23°C no período da tarde.