Investigação

Covas com corpos de desaparecidos levantam suspeita de cemitério clandestino em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 03/09/26 09h16
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Composição fotográfica dividida em duas imagens verticais lado a lado mostrando áreas de terreno externo com vegetação e entulho. Na imagem da esquerda, vê-se o tronco e a folhagem de uma árvore em primeiro plano, com chão de terra coberto de folhas secas ao longo de um muro alto de alvenaria com musgo. Na imagem da direita, há um detalhe aproximado do solo de terra batida revolvida, repleto de restos de obras, pedaços de tijolos, pedras, galhos secos e emaranhados de arame sob luz natural diurna.
Terrenos no Cajuru ficam perto de pontos de venda de drogas. Foto: PCPR. Imagem melhorada com IA.

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na localização de possível um cemitério clandestino no bairro Cajuru, em Curitiba. A ação, deflagrada nesta quarta-feira (2), buscava reunir informações sobre o desaparecimento de duas pessoas.

Ted William da Silva Oliveira, de 40 anos, e Janaína Rosa da Conceição, de 39 anos, estavam desaparecidos desde agosto, quando familiares procuraram a polícia para informar sobre o desaparecimento. Ted não era visto desde 29 de agosto, enquanto Janaína estava desaparecida desde 26 de agosto.

Os dois foram encontrados enterrados em covas localizadas em dois terrenos no bairro Cajuru. Segundo as investigações, a suspeita é de que ambos eram usuários de drogas e haviam contraído dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes. A localização dos corpos pode indicar um possível “acerto de contas” com traficantes da região.

Os terrenos onde os desaparecidos foram encontrados eram cobertos por mata e cercados por muros. Um dos corpos foi enterrado próximo à linha férrea e o outro, em um terreno onde funcionaria um ponto de venda de drogas. 

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Durante a operação, duas pessoas foram presas. Segundo a polícia, ambas eram funcionárias de um dos locais. A partir do levantamento de provas e depoimentos, a PCPR poderá aprofundar as investigações sobre as circunstâncias e as causas das mortes.

A investigação também busca identificar se há outras vítimas e possíveis envolvidos nos crimes apurados.

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