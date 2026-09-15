O que fazer em Curitiba? Terça (15) tem Peci, Djamila Ribeiro e cinema coreano 

A programação cultural desta semana em Curitiba reúne música, teatro, cinema, palestras e experiências imersivas para diferentes públicos. Entre os destaques estão a apresentação de Peci no Teatro do Paiol, a palestra de Djamila Ribeiro sobre raça, gênero e representação e a comédia musical Concerto em Ri Maior, que mistura música, improvisação e interação com a plateia.

A agenda ainda tem opções gratuitas, como a temporada de Cão Vadio, o show de música caipira no Conservatório de Música Popular Brasileira e sessões do Korean Film Festival no Cine Guarani. Para quem busca programas diferentes, a semana também conta com a feira Lignum Latin America, em Pinhais, voltada à cadeia da madeira, e a exposição imersiva Dinos Alive, com dinossauros animados em tamanho real.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta terça-feira (15):

Shows e apresentações

Peci e o Tempero na Terça Brasileira

O projeto Terça Brasileira traz a apresentação musical “Peci e o Tempero” ao palco do Teatro do Paiol. O cantor curitibano se inspira nas músicas de Ney Matogrosso e Sidney Magal, com reflexo em suas performances teatrais e visuais.

Horário: às 20h;

Local: Teatro do Paiol;

Ingressos pelo site comprenozet.com.br

Estreia da Peça “Cão Vadio”

O espetáculo teatral apresentado pela Trupe Ave Lola inicia sua temporada oficial na cidade.

Data: 9 a 20 de setembro, às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada gratuita.

Concerto em Ri Maior

Uma comédia musical que traz o maestro e palhaço Wilson Shevchenko apresentando um concerto baseado em suas origens russas. Com a ajuda de seu amigo Sarrafo, o espetáculo usa instrumentos variados e muita interação e improvisação com o público.

Horário: às 19h30;

Local: Teatro Sesi CIC:

Entrada gratuita.

Palestras

“Lugar de Fala” com Djamila Ribeiro

Partindo das reflexões desenvolvidas em “Lugar de Fala”, Djamila propõe uma conversa sobre raça, gênero, representação, produção de conhecimento e os impactos das estruturas sociais nas relações cotidianas.

Horário: às 20h30;

Local: Teatro do Colégio Marista Santa Maria (Rua Prof. Joaquim de Matos Barreto, 98);

Ingressos pelo site Alma Tickets.

Festivais

Korean Film Festival (KOFF)

Quarta edição do festival traz exibições de longas-metragens da Mostra Não-Competitiva e da Mostra Especial Anos 1960 do Korean Film Archive (KOFA), além de curtas-metragens.

Horários: 17h00 – Behind His Door (Curta-metragem); 17h22 – A Mãe e o Hóspede (Longa-metragem KOFA); 19h30 – Nail Flower (Curta-metragem); e 19h41 – Boy (Longa-metragem).

Local: Cine Guarani;

Ingressos gratuitos com retirada na bilheteria 30 minutos antes de cada sessão.

Lignum Latin America

Em sua 6ª edição, busca favorecer novos negócios, trazer novidades e inovações voltadas para a cadeia produtiva da madeira. O evento inclui palestras e área para visitantes.

Horário: das 13h às 19h, até o dia 17 de setembro;

Local: EXPOTRADE Convention Center – Pinhais;

Ingressos pelo site oficial.

Dinos Alive: An Immersive Experience

Exposição imersiva que conta com mais de 80 dinossauros animados em tamanho real e aquário virtual.

Horário: sessões ao longo do day;

Local: Jockey Plaza Shopping (Piso L2);

Ingressos pelo site Fever.