Trânsito em Curitiba: Obra da Sanepar no Centro e reforma de ponte bloqueiam ruas nesta terça (15)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às novas alterações no tráfego nesta terça-feira (15). Os destaques do dia incluem o início de obras de modernização da rede de esgoto na Rua André de Barros, no Centro, a implantação de sentido único de circulação no Sítio Cercado e o bloqueio total para reforma de ponte na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Além disso, seguem ativas as frentes de trabalho do projeto Novo Inter 2 e as obras de reciclagem de asfalto no Fanny e na Barreirinha.

Obras de esgoto no Centro, novo sentido no Sítio Cercado e ponte na CIC

Centro (Rua André de Barros): A Sanepar iniciou os trabalhos de substituição da rede coletora de esgoto no entorno da Praça Rui Barbosa. A intervenção começou na Rua André de Barros, no trecho entre a Alameda Doutor Muricy e a Rua Desembargador Westphalen, provocando o bloqueio parcial de duas faixas de rolamento, incluindo a faixa exclusiva de ônibus.

Para reduzir os impactos no comércio e no trânsito diurno, o serviço é realizado no período noturno e da madrugada, das 20h30 às 5h30, com previsão de duração de duas semanas no local.

Sítio Cercado: A partir das 11h desta terça-feira (15), a Rua Laertes Foggiato passa a operar em sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, no sentido em direção à Ourizona. A mudança conta com nova sinalização e presença de agentes de trânsito para orientação. Em caso de chuva intensa, a implantação poderá ser adiada.

Cidade Industrial de Curitiba (CIC): A Rua Gerhard Ens está totalmente interditada na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi por medida de segurança. A interdição é necessária para a reconstrução das cabeceiras e da ponte de madeira local. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira (18), a depender das condições do tempo.

Reciclagem no Fanny e na Barreirinha e bloqueio no Capão da Imbuia

Serviços de manutenção asfáltica e drenagem pluvial seguem mobilizando operários nas vias:

Fanny: Prossegue a obra de reciclagem do pavimento na Rua João Nogarolli, em um trecho de cerca de 220 metros entre a Rua Maestro Francisco Antonello e a Rua Henry Ford. Os motoristas devem atenção a bloqueios temporários ou ao compartilhamento de pista com máquinas.

Barreirinha: A Rua Manoel Borba Gato continua em obras de reciclagem do asfalto no trecho de aproximadamente 570 metros entre a Rua Charles Dickens e a Rua Mustaphá Francisco Lemes, exigindo cautela diante de eventuais retenções.

Capão da Imbuia: O acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) permanece bloqueado temporariamente para a desobstrução de galeria pluvial, ainda sem previsão de liberação da pista.

Intervenções do Novo Inter 2 e obras de drenagem no Hauer

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro) segue com uma faixa interditada no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino para os trabalhos do Novo Inter 2. O tráfego é desviado pela Rua Francisco Frischmann, com previsão de manutenção do bloqueio até 19 de setembro.

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito permanece totalmente bloqueado no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a realização de obras de drenagem, em intervenção planejada para durar cerca de 30 dias.

Manutenção no Novo Mundo e alterações consolidadas

Novo Mundo: A Rua Alcídio Cubas prossegue com trabalhos de reciclagem de asfalto no trecho de 300 metros entre a Avenida Brasília e a Rua Doutor José Palú, sem interdição total.

Sítio Cercado (Elbe de Macedo): Segue consolidado o sentido único na Rua Elbe de Macedo, no trecho da Rua Francisco José Lobo em direção à Rua João Socha.