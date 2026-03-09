Quadra Cultural 2026 terá ícones dos anos 1980 e “pegada” beneficente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após seis anos de pausa, a tradicional Quadra Cultural está de volta a Curitiba em 2026, prometendo agitar o centro da cidade com uma mistura de nostalgia e solidariedade. Intérprete do mega-hit “Meu Mel”, Markinhos Moura, e a ex-chacrete Rita Cadillac, são duas das atrações já confirmadas.

O evento, que acontece desde 2009 na Rua Paulo Gomes, próximo ao icônico bar O Torto, ganha uma nova dimensão em sua próxima edição, marcada para abril, mas ainda sem data definida.

Com um toque beneficente, a Quadra Cultural 2026 destinará todo o lucro dos organizadores ao Instituto Guerreiros. Esta instituição realiza um trabalho inspirador, utilizando música e dança para reabilitar crianças e adultos com paralisia cerebral e outros distúrbios neurológicos. Atualmente, o instituto atende gratuitamente cerca de 50 pessoas a partir dos 4 anos de idade.

Joseana Wendling Withers, fundadora do Instituto Guerreiros, destaca o trabalho da equipe: “Temos profissionais de educação física, psicólogos e terapeutas ocupacionais, todos voluntários, que conduzem a companhia, coreografando apresentações e dando assistência”.

As atrações

A programação do evento promete agradar a todas as gerações. Markinhos Moura, ícone dos anos 80, fará um tributo a Gonzaguinha, enquanto a ex-chacrete Rita Cadillac também está confirmada. Atrações locais devem ser anunciadas em breve, mantendo a tradição do evento de valorizar artistas da região.

Prevista para abril de 2026, a data exata do evento ainda depende de acertos com a prefeitura. A Quadra Cultural manterá seu caráter familiar, com praça de alimentação, bazar de marcas curitibanas e atrações infantis ocupando boa parte da programação. Para garantir um ambiente seguro e tranquilo, não serão vendidas bebidas alcoólicas destiladas.

A história da Quadra Cultural é marcada pela presença de grandes nomes da cultura popular brasileira, como Dona Ivone Lara, Odair José e Rolando Boldrin. Agora, além de manter essa tradição, o evento abraça uma causa nobre, unindo entretenimento e solidariedade em pleno coração de Curitiba.