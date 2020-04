A professora de administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Márcia May, criou um projeto de economia solidária para ajudar pequenos confeiteiros de Curitiba a amenizar a crise, enquanto os profissionais de saúde recebem docinhos e bolos como forma de presente por estarem na linha de frente no combate ao coronavírus. O projeto se chama Quitute Solidário.

publicidade

LEIA MAIS – Restaurante e ONG de Curitiba doam refeições a pessoas em situação de rua durante pandemia

A ação funciona da seguinte forma: o colaborador compra um kit de 64 docinhos e um bolo de 2 kg, que será enviado à uma equipe de saúde de hospitais e UPAs da capital. Os doces são feitos a um custo mais baixo por confeiteiros ou pequenas confeitarias, que viram seu movimento praticamente zerar no último mês. Cada kit custa R$ 110, o que ajuda os microempreendedores a terem algum sustento durante esse período.

No total, 15 kits já foram entregues em menos de duas semanas. A ação faz parte do Quarentena Solidária, projeto criado por empreendedores, empresas e organizações de Curitiba que, preocupados com o impacto social do Covid-19, estão promovendo diversas propostas solidárias.

Por enquanto, as entregas estão sendo feitas pela própria professora. Além dos kits, ela teve a ideia de sempre levar um cartaz desenhado por uma criança junto com as guloseimas.

LEIA AINDA – Bebida alcoólica não combina com a quarentena do coronavírus, entenda!

“O cartaz das crianças é a cereja do bolo. Mas ainda estamos precisando de mais cartazes. Penso que as nossas crianças estão ociosas dentro de casa e sei que elas adoram desenhar, ainda mais para uma equipe de médicos que vão colar o desenho na porta do hospital. Sobre a logística de pegar os cartazes, nós damos um jeito”, explica May.

“Acredito que esse projeto pode crescer de uma forma exponencial para perpetuá-lo para depois da pandemia. E que a gente possa estender oferecendo alguma coisa a alguém que precisa”, complementa a professora.

A confeiteira Carla Borba auxilia no projeto e explica como funciona a participação dos empreendedores. Cada confeiteiro pode produzir no máximo cinco kits por semana. Quando a demanda é alcançada, a produção é passada para outro confeiteiro. Também foi criado um produto padrão para todos entregarem o mesmo serviço, com os mesmos custos, e consequentemente o mesmo lucro.

LEIA TAMBÉM – Poluição do ar em Curitiba despenca durante isolamento social do coronavírus

“Nesse período, os pequenos confeiteiros, que dependem de festas e aniversários, estamos praticamente sem demanda. Este kit custa aproximadamente 30% mais barato do que seria normalmente. Nós temos um grupo Juntos Mais Doces, que reúne 32 confeiteiros, a maioria autônomos da região. A preferência para entrar no projeto é de quem já produza os produtos inclusos no kit. Esperamos poder incluir mais gente conforme o projeto for crescendo”, esclarece a confeiteira.

Atualmente, seis confeitarias já foram incluídos no Quitute Solidário. Além do Atelier Carla Borba, são elas Janaína Siqueira, Maria Doce, Lays Arce, A Bailarina Doçaria e Karolis.

Como participar

Se você quer presentear os profissionais de saúde, entregar cartazes desenhados por crianças ou participar de alguma forma do projeto, entre em contato pela página do Instagram do Quitute Solidário ou entre no site www.quarentenasolidaria.com.br.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇