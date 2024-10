Pra assustar no Halloween! Veja nosso tutorial de maquiagem aterrorizante

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Halloween, a data mais aterrorizante do ano está chegando! E a Tribuna do Paraná juntamente com a Angelica Silva da Wonder Monsters CWB, traz um super tutorial para você fazer aquela maquiagem incrível e assustar todo mundo.

Nesse tutorial, vamos te ensinar a fazer uma maquiagem com materiais simples, que você pode ter na sua casa. Para esse passo a passo, você precisará de uma paleta de sombras e contorno, lápis de olho ou delineador. Também irá precisar de uma base e pincel. Com tudo isso em mãos, bora para a transformação!

Wonder Monster CWB

A maquiadora artística Angelica Silva, iniciou a sua jornada em 2009 e atua na Wonder Monsters CWB, empresa curitibana com especialistas em maquiagens de terror, cosplayers e caracterizações. A equipe atualmente é formada por cinco profissionais, mas conta com o apoio de outros artistas, para realização de grandes eventos.

De acordo com Gélly, o grupo de amigos que trabalha juntos há mais de 10 anos, decidiu se unir para abraçar a arte. “E trazer para Curitiba um diferencial no nicho do fantástico e terror. Atuamos na área de propaganda, cinema, teatro, cosplays, fantasias, figurinos publicitários e props”, comenta.

A Wonder Monsters CWB realiza palestras, workshops e aparições, além de maquiagens, cinema e performance ao vivo, atuando em vários eventos curitibanos, com clientela formada tanto pessoas físicas como jurídicas.

Instagram: @wondermonsters_cwb