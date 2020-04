O impacto da pandemia do novo coronavírus afetou o movimento da Páscoa, uma das épocas mais movimentadas do ano para a confeitaria e chocolateria. Por isso, negócios locais, da região de Curitiba, resolveram “estender” o período, ampliando o prazo para encomendas de ovos de chocolate e outros doces típicos da data.

As opções de sabores nas lojas especializadas vão de bolachas a trufas negras e cerveja ou cachaça. Das facilidades, há desde entrega gratuita para Curitiba e drive in, até prazos estendidos para os pedidos – de uma a quase três semanas depois da data oficial.

Veja o que algumas chocolaterias de Curitiba estão preparando para a Páscoa:

Anne Schuartz

Com produção 100% artesanal, a Anne Schuartz Sweet Maker traz na linha de Páscoa opções de ovos para comer de colher em sabores como bolo de cenoura (R$ 82), caramelo flor de sal (R$ 98), brownie (R$ 92) e palha italiana (R$85). O trio de miniovos vem com sabores ao leite, Ninho com Nutella e doce de leite com nuts (R$ 36).

Ovo recheado da Anne Schwartz.| Divulgação

A linha Signature, com as principais criações, é composta pelo ovo de cookie (R$ 105), doce de leite com nuts (R$ 98), torta de limão siciliano (R$ 105) e chocolate 70% com nibs de cacau, amêndoas e frutas secas (R$ 119). Ovos com casca recheada, brigadeiros e sanduíche de cookies são algumas outras opções. Os pedidos podem ser feitos enquanto durarem os estoques, mesmo depois da Páscoa. Mais informações: Instagram: @anneschuartz

Barion

A Barion, fábrica de chocolates que fica em Colombo, lançou outros canais de venda: é possível fazer compras pelo telefone (41) 3888-6198 ou (41) 9 8838-7137 (WhatsApp) e marcar a retirada por drive-in na loja de fábrica ou solicitar a entrega em domicílio pelos aplicativos Rappi, Ifood ou James Delivery – basta procurar por Barion. As vendas de produtos de Páscoa seguem até terminarem os estoques, mesmo depois da data oficial.

Ovo Cookies’n Cream da Barion.| Divulgação

Para a Páscoa de 2020, destaque para o ovo cookies ‘n cream (R$ 19,99/260 g), o Mendo Wafer (R$ 27,99 / 290 g) e os kits prontos para cesta: dois ovos de chocolate ao leite (160 g e 50 g), barrinhas de chocolate ao leite, cookies integrais com gotas de chocolate e um pão de mel com cobertura de chocolate saem por R$ 34,99. Todos os produtos também estão à venda pelo site www.lojabarion.com.br

A loja de fábrica da Barion fica na Rua Carmen Zanon, 1.736, bairro Colônia Faria, Colombo. Abre das 8h30 às 20h todos os dias nessa semana que antecede a Páscoa, fechando às 22h exclusivamente na quinta (9) e sábado (11). A parte interna foi adaptada para não gerar aglomerações e o número de pessoas circulando foi restringido. A loja de fábrica da Barion estará fechada no domingo, 12 de abril.

Bebê Brigadeiro

Na Bebê Brigadeiro, o cardápio traz opções como coelhinho de chocolate (R$ 5,90), kit com três minicoelhos (a partir de R$ 6,10), ovos de colher com recheios tradicionais (a partir de R$ 18,30) ou premium (a partir de R$ 27,90), ovos pintados à mão (a partir de R$ 75), barras recheadas gigantes (a partir de R$ 105) e os até o ovo de colher sabor premium e tamanho giga, a R$ 133.

Barra recheada da Bebê Brigadeiro.| Divulgação

Os ovos de colher sabor premium e tamanho giga levam 250 gramas de chocolate, mais 500 gramas de recheio, em opções como nutella crocante, fudge ruby com pistache e fudge branco com oreo, além dos tradicionais: brigadeiro preto, dois amores, churros, caramelo salgado e brigadeiro brûlée. As encomendas podem ser feitas até uma semana depois da Páscoa. Encomendas pelo Instagram @bebebrigadeiro

BeerMad

A cervejaria tem um produto especial para a Páscoa: o Cacau Beer, ovos de chocolate belga que levam o nome de quatro estilos clássicos de cerveja. Há dois sabores em tamanho grande (R$ 60/260 g) e quatro sabores em um kit com unidades menores (R$ 40/120 g). No tamanho grande, pode ser o IPA, de chocolate ao leite 33% cacau e com notas de lúpulo e aromas cítricos e frutados, ou o Dry Stout, com cristais de malte.

Ovos de chocolate da BeerMad.| Divulgação

No kit, vem uma unidade de cada: IPA, APA (com chocolate ao leite 33% de cacau, cristais de malte e caramelo), Puro Malte (chocolate belga branco com cristais de malte e cítricos) e Stout (chocolate 40% cacau com stout. Os chocolates estão disponíveis à pronta entrega enquanto durarem os estoques (mesmo após a Páscoa) e os pedidos podem ser feitos pelo Ifood ou WhatsApp (41) 9 9721-4399. Frete grátis para compras acima de R$ 80.

Buena Vibra

Especializada em culinária e confeitaria vegana, a Buena Vibra oferece mais de 10 opções de ovos artesanais sem ingredientes de origem animal, além de produtos sem glúten e para diabéticos. No cardápio, ovos trufados, recheados, para comer de colher, disponíveis em sabores tradicionais, como brigadeiro, ou inusitados, como frutas vermelhas, torta de maracujá, limão e churros. Os valores oscilam entre R$ 25 (250g, chocolate 45%) até R$ 110 (500g, chocolate branco com recheio trufado). As encomendas podem ser feitas por WhatsApp pelo número (41) 9 9849-4031. Mais informações pelo Instagram.com/buenavibraveg

Casa da Bruxa

A linha 2020 da Casa das Bruxas tem como um dos destaques o Ovo Unicórnio. A casca é de chocolate branco pintado de rosa e o recheio de ovinhos pinta-língua e um mini unicórnio (R$ 39,90). Outras opções são o Ovo Dinossauro, de chocolate branco com Oreo e recheado com ovinhos pinta-língua e mini dino (R$ 39,90); os ovinhos de chocolate ao leite e de chocolate branco com Oreo (R$ 8,90), o coelhinho de chocolate ao leite (R$ 8,90) e o brownie no palito coberto com chocolate azul ou rosa (R$ 9 cada).

Ovo unicórnio, uma das novidades da Casa da Bruxa para a Páscoa 2020 | Divulgação

Os pedidos podem ser entregues por delivery ou na opção de retirada em drive thru. As encomendas podem ser feitas enquanto durarem os estoques, mesmo depois da Páscoa. Mais informações: Instagram: @casadabruxa

Cuore di Cacao

A premiada chocolateria Cuore di Cacao passa a entregar todo o seu portifólio, incluindo a coleção “O Grande Circo de Páscoa”, em domicílio ou em drive-in. Os produtos de Páscoa partem de R$ 22, como o coelhinho de gianduia (40 g). A coleção de Páscoa conta com cerca de 20 produtos, com lançamentos como o ovo A Equilibrista, de chocolate 60% com recheio de ganache de chocolate branco com baunilha e pedacinhos de pera (R$ 175 / 320 g) e o ovo Malabares com Fogo, de chocolate ao leite e recheado de ganache de cachaça, cravo e gengibre (R$ 165 / 250 g).

Ovo de Páscoa A Equilibrista, da Cuore di Cacao.| Clau Pereira/Divulgação

O clássico ovo trufado, feito com chocolate 70% e recheado de gorgonzola, doce de leite e nozes; caramelo com flor de sal; champagne; crème brûlée ou praliné de avelãs (R$ 115 / 250 g) segue no catálogo. Entrega grátis para pedidos acima de R$ 50 em Curitiba. Pedidos devem ser feitos on-line www.cuoredicacao.com.br ou pelos telefones (41) 3014-4010 ou (41) 98788-1633 (WhatsApp). Quem preferir, pode fazer o pedido com antecedência e retirar na loja no sistema drive-in.

D’Fuhrmann Chocolates

A fábrica de chocolates artesanais D’Fuhrmann traz uma linha variada de opções para a Páscoa. São opções como o Ovo Ninho (R$ 19,90 / 120g ou R$ 39,90 / 240g); o Ovo ao leite (recheado com bombons (R$ 12 / 110g) e a barrinha Feliz Páscoa (R$ 14,90). Entre as novidades estão o Ovo Patinha, decorado com patinha de pet (R$ 38).

Ovo Patinha, da DFuhrman | Divulgação

A linha conta ainda com ovos de colher em dez opções de recheios, como Ninho, brigadeiro belga ao leite, Nutella e trufado meio amargo (a partir de R$ 48). Os produtos são entregues via delivery ou drive thru. Mais informações pelo Instagram @dfuhrmannchocolates

Grué Atelier

A Grué Atelier aceita encomendas até o dia 6 de abril e fará a entrega gratuitamente nos dias 10 e 11 de abril (véspera de Páscoa) para Curitiba.

Na linha de Páscoa para 2020, a chef Polyana Rodrigues preparou desde caixas de bombom (R$ 58 / 12 unidades) e caixas de brigadeiro (R$ 20 / 9 unidades) a ovos recheados (300 g, a partir de R$ 60), nos sabores Nutella Crunch (crocante), paçoca ou doce de leite. O cliente pode escolher entre chocolate branco, ao leite ou amargo para os bombons e brigadeiros.

Ovo de pipoca com chocolate é um clássico de Páscoa da Grué Atelier. | Alison Martins/Bom Gourmet

Para as crianças, uma das criações é o Ovo Unicórnio, com 450 g e recheio de brigadeiro (R$ 85) ou o Ovo Glitter no tema boneca LoL (R$ 110) ou Ovo Miçanga com o tema Patrulha Canina (R$ 100), ambos pesando 300 g.

Continua no cardápio os clássicos ovo de bacon (R$ 32 / 120 g) e ovo de pipocas (R$ 35 / 200 g) e também ovos de colher, com recheio de brigadeiro, cookies ‘n cream ou brownie com doce de leite (a partir de R$ 55 / 400 g). As encomendas devem ser feitas pelo telefone (41) 9 9684-7467.

Lili Oui Sucre

Na confeitaria Lili Oui Sucre a linha Páscoa 2020 é 100% artesanal e assinada pelas irmãs Fernanda Portes e Lilian Campos. O Ovo de Bolacha recheado de brigadeiro e decorado com bolachas (R$ 89,90) é um dos destaques do cardápio. O recheio pode ser também nos sabores brigadeiro branco, dois amores e palha italiana de pistache.

Ovo de bolacha da Lili Oui Sucre | Divulgação

A linha infantil traz opções como a Maleta para Decorar, que traz kit com quatro bolachas amanteigadas, três potinhos de glacê colorido, um confeito e um pincel (R$ 38). Os pedidos podem ser feitos enquanto durarem os estoques, mesmo depois da Páscoa. Mais informações pelo Instagram @liliouisucre.

Lola Li

A proposta da Lola Li é trazer uma Páscoa inclusiva, apta para celíacos, intolerantes à lactose e veganos, provando que a confeitaria inclusiva pode ser deliciosa. São opções com frutas, brownie, brigadeiro, além de bolos temáticos e docinhos para lembrancinhas, tudo sem glúten, sem leite de vaca e opções zero açúcar. Os ovos de 400g estão na faixa de R$ 90, enquanto as lembrancinhas começam em R$ 20. A intenção é prorrogar a Páscoa até meados de junho. As encomendas devem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99781 7137 ou pelas redes sociais do Lola Li. As retiradas acontecerão com dias pré-definidos na loja física, localizada na Alameda Prudente de Moraes, 1.225, Curitiba. Mais informações pelo Instagram.com/lolalidoceria

Roberta Schwanke Gastronomie

Com uma linha de Páscoa bastante extensa, a Roberta Schwanke Gastronomie é conhecida pelos sabores inusitados, como ovo de colher sabor smores ou o crème brûlée (600g / R$ 69,90), ou ainda o Ovo Asteroide, que leva casca de chocolate branco com Oreo recheada com Nutella (R$ 99,90 / 500g).

Ovo de chocolate amargo com trufa negra, parceria entre Roberta Schwanke e Tartuferia San Paolo.| Divulgação

Para esse ano, uma das novidades é o ovo Duo de chocolate belga Al tartufo, que é recheado com bombons com ganache e doce de leite al tartufo com cumaru da Tartuferia San Paolo. Leitores do Bom Gourmet podem fazer as encomendas até o dia 13/04. Mais informações e encomendas pelo Instagram @robertaschwanke_gastronomie

Rose Petenucci

A Rose Petenucci colocou toda sua linha de produtos de Páscoa em uma loja virtual. Por lá, o cliente pode realizar o pedido e agendar a entrega, que é gratuita para a região de Curitiba. As entregas serão feitas enquanto tiver estoque – inclusive depois da semana de Páscoa.

Ovo Mozart, criação de Rose Petenucci para a Páscoa 2020: chocolate meio amargo, pistache e marzipã | Divulgação

São opções como ovos de chocolate, caixas de bombons, bolachas, além de uma linha sem açúcar. Destaque para o ovo palha italiana (R$63 / 550g), o ovo de chocolate leite com frutas secas e o ovo Mozart, feito com chocolate com cacau Costa do Marfim 70%, creme de pistache e marzipã. Os pedidos podem feitos pelo site www.rosepetenucci.com.br

Sotile Patisserie

A Sotile Pasticceria traz um cardápio de Páscoa que tem como destaque o Ovo Sotile, inspirado no entremet de maracujá com framboesa, sucesso da casa. O ovo tem o recheio duplo, na casca. De um lado, chocolate branco e recheio de ganache de chocolate branco com framboesa; do outro lado, chocolate meio amargo e recheio de ganache de chocolate ao leite com maracujá (R$ 129 / 840 g ou R$ 79 / 480 g).

Ovo trufado da Sotile Pasticceria, famosa por seus entremets. Alguns sabores viraram ovos de Páscoa. | Divulgação

Outras opções do cardápio são os ovos de colher, disponíveis em quatro opções de recheios. As encomendas podem ser feitas até o dia 30/04. Mais informações pelo Instagram @sotilepasticceria

Vovó Elza

A Vovó Elza traz para a Páscoa 2020 bolachas decoradas em formato de coelho e de cenoura, além do ovo de chocolate recheado de bolachas (R$ 32).

Kit de bolachas Vovó Elza| Divulgação

Na linha infantil, opções como o Kit aquarela, que vem com bolachas para as crianças colorirem (R$ 14,25), o Kit quebra-cabeça de Páscoa (R$ 12); o Kit jogo da velha (R$ 9) e o pote decorativo com biscoitos sortidos (a partir de R$ 22,50). As encomendas podem ser feitas enquanto durarem os estoques, mesmo depois da Páscoa. Mais informações pelo Instagram: @bolachas_vovo_elza