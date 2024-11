“Party Fair” reúne fornecedores e promotores de festas em Curitiba

Curitiba recebe nos dias 2 e 3 de novembro a Feira “Party Fair”. O evento tem o objetivo de conectar os clientes diretamente com os fornecedores de festas além de eventos do segmento em geral. Além de proporcionar uma oportunidade para encontrar tudo o que o cliente precisa e tornar sua festa única e completa em um único evento.

A Feira reúne produtos e fornecedores para qualquer evento, seja ele, casamento, formatura, 15 anos, entre outros. O público irá encontrar os melhores produtos/serviços com os fornecedores de maior qualidade e com a melhor relação custo-benefício.

A Party Fair será no Ópera Concept Hall – Rua Via Veneto, 505 – Santa Felicidade (com estacionamento), no sábado e no domingo, das 14h às 21h. Durante esses dois dias o público poderá estabelecer conexões diretas com os fornecedores que procura.

Veja algumas das novidades da Party Fair neste ano:

Ventilador Holográfico – projeção em 3D de fotos, imagens, além de trazer a realidade para o evento.

Caleidoscópio infinito – que cria padrões hipnotizantes e transforma as fotos e selfies em obras de arte psicodélica.

Realidade aumentada – fotos eternizadas com um clique que resulta em vídeo.

Aromatizantes automáticos – uma experiência sensorial, desde o convite até a execução.

DJ Misterioso e Vovôs do Hype – O show do momento que irá fechar o evento nos dois dias, com interação garantida na pista.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla. A realização é da MCA Eventos.