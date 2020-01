Após ser inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, localizado no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Com uma área total de aproximadamente 10 mil m² de área, espaço para recreação de cães com pista de agility com obstáculos como gangorras, baliza rampas, túneis e portões que impedem a fuga dos animais deixam os tutores mais tranquilos para o passeio.

Além disto, a estrutura segue bem cuidada após 28 dias de funcionamento com bebedouro canino, sacolinhas para recolher as necessidades dos cães e para os donos, os bancos do parque com formato de osso.

+ Leia mais: Vai pra Guaratuba de ônibus, van ou trailer? Se prepare pra “facada” no seu bolso

A dona de casa Selma Bernardo, de 55 anos, moradora de Pinhais, compareceu pela primeira vez com seus cachorros (Mel, Laila, Baby) no ParCão e saiu satisfeita com a experiência. “Foi muito bacana e vou vir mais vezes. Aqui tem uma estrutura muito boa para os nossos bichinhos com água para os cães, saquinhos e todos os brinquedos. Para nós tem o verde e o banco em forma de osso para ficarmos sentados”, comentou a dona de casa.

O ParCão atrai também moradores e cachorros que moram distante de Pinhais. Andressa dos Santos Lopes, 30 anos, instrumentadora cirúrgica reside no bairro de Santa Felicidade. A distância que separa é de 17 kms e mesmo assim, adorou o lugar e viu a dupla Hunter e Eros correndo sem parar apesar do calor.

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná / Arquivo

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná / Arquivo

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Curitbia; 28/12/2019; O Parcão em Pinhais destinado aos cachorros, na foto Andressa dos Santos Lopes; parque; cão; cachorro; dog; bicho de estimaçãoi Foto: Hedeson Alves

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná / Arquivo

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná / Arquivo

Inaugurado no dia 1º dezembro, o ParCão, no Parque Linear do Atuba em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu no gosto de pessoas e cachorros. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná / Arquivo