Palestra com CEO do Magalu, cinema espanhol e teatro: o que fazer após o expediente em Curitiba nesta quinta (17)?

Curitiba tem nesta quarta-feira (17) uma programação que reúne negócios, empreendedorismo, arte e cultura. A Feira do Empreendedor Sebrae/PR movimenta o Viasoft Experience com palestras, capacitações e rodadas de negócios, tendo como destaque a participação de Luiza Helena Trajano, às 20h.

No Pátio Batel, a ocupação artística “Vestir o Olhar” também ganha programação especial, com visita guiada e imersão no ateliê de Guita Soifer, às 19h. A agenda ainda inclui a Mostra de Cinema Espanhol, com a exibição gratuita de “Sou Nevenka”, na Cinemateca de Curitiba; e o espetáculo “Cão Vadio”, em cartaz no Teatro José Maria Santos.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira:

Palestras e encontros

Feira do Empreendedor Sebrae/PR

Ponto de encontro para empreendedores locais com palestras, capacitações e rodadas de negócios, trazendo como destaque a palestra de Luiza Helena Trajano.



Horário: das 14h às 22h (palestra de Luiza Helena Trajano às 20h);

Local: Viasoft Experience

Inscrições gratuitas pelo portal oficial do Sebrae/PR.

Lignum Latin America 2026

Evento técnico e feira focados na transformação, beneficiamento, preservação e logística da madeira.

Horário: 13h às 19h (último dia);

Local: Expotrade Convention Center (Pinhais) e Centro do FIEP;

Informações pelo site da Lignum Latin America.

Mostra de Cinema Espanhol 2026

Exibição do drama biográfico “Sou Nevenka” (Espanha, 2024, 110 min, classificação 16 anos), dirigido por Icíar Bollaín. A trama retrata o caso real de Nevenka Fernández, vereadora de Ponferrada que denunciou o assédio sofrido pelo prefeito da cidade, enfrentando o julgamento público e a falta de apoio social.

Horário: às 19:00;

Local: Centro Cultural Cinemateca de Curitiba;

Ingressos gratuitos no local.

Exposições e Artes Visuais

Ocupação Artística “Vestir o Olhar” – 2ª Edição

Mostra que une arte e moda com curadoria de Ana Carolina Ralston, reunindo obras de nove artistas, além de exibição diária de videoartes do acervo do MON às 19h30.

Horário: Exposição aberta até 18 de outubro, no horário de funcionamento do shopping; Visita guiada + imersão no ateliê de Guita Soifer no dia 17 de setembro, às 19h;

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);

Entrada gratuita para a exposição e visita ao ateliê (inscrições pelo app do Pátio Batel).

Apresentações

Espetáculo “Cão Vadio”

Peça teatral apresentada pela Trupe Ave Lola, que inicia a sua temporada oficial.



Data: Em cartaz de 9 a 20 de setembro, às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco);

Ingressos na bilheteria do teatro.