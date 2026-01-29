“Pai” do jazz rock faz vem ao Brasil pela primeira vez com show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe em março o espetáculo “Chicago Legacy – South American Tour 2026”, trazendo ao palco do Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) o baterista vencedor do Grammy e cofundador do Chicago, Danny Seraphine.

A apresentação acontece no domingo, 22 de março, às 19h30, como parte de uma turnê que passa por capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O repertório reúne clássicos que marcaram gerações, combinando a assinatura jazz-rock do Chicago com composições originais. No setlist estão canções como “Hard to Say I’m Sorry”, “You’re the Inspiration”, “Will You Still Love Me?” e “Saturday in the Park”.

Reconhecido pela Rolling Stone como o “pai do jazz rock” e um dos 100 melhores bateristas de todos os tempos, Danny Seraphine, aos 77 anos, continua a redefinir os limites da percussão com seu estilo característico, misturando ritmos intrincados, fills poderosos e uma energia contagiante.

A formação do Chicago Legacy conta ainda com Sarah Niemietz nos vocais, Marc Bonilla na guitarra, Ed Roth nos teclados, Travis Davis no baixo e um conjunto de metais. O show tem duração aproximada de 1h20 e classificação livre.

Os ingressos estão disponíveis na DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra. O Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto está localizado na R. Conselheiro Laurindo, 175, Centro, Curitiba-PR.