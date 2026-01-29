Curitiba atrai jovens para o Centro com apartamentos compactos e praticidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Curitiba está se tornando o bairro preferido de jovens profissionais que buscam praticidade e qualidade de vida. Com novos empreendimentos imobiliários focados em apartamentos compactos, a região atrai moradores que valorizam a proximidade do trabalho, comércio, serviços e opções de lazer.

Rafael Eugênio Domingues, 29 anos, gerente comercial, é um exemplo desse novo perfil. Ele escolheu comprar um apartamento de 20 metros quadrados no Edifício Manhattan Tower, inaugurado recentemente no Centro. “Consigo resolver tudo morando aqui. Tenho todos os serviços e comércio próximos e faço tudo sem a necessidade de um veículo”, resume Domingues.

Segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025, todos os 21 lançamentos de edifícios residenciais no Centro eram de apartamentos compactos, totalizando 4.557 novas unidades previstas para os próximos dois anos.

O movimento de retomada residencial do Centro é impulsionado por ações do poder público e investimentos do setor privado. O programa “Curitiba de Volta ao Centro”, lançado pela Prefeitura, realiza diversas iniciativas para revitalizar a região, incluindo eventos culturais, requalificação urbanística e incentivos fiscais para construção e reforma de imóveis.

Entre os projetos que simbolizam essa retomada, destaca-se um megaedifício que será lançado em fevereiro pela Hype Empreendimentos. Com cerca de 750 unidades distribuídas em 32 andares, o empreendimento terá apartamentos de 24 a 48 metros quadrados, além de uma galeria comercial no térreo.

A combinação de infraestrutura consolidada, novos empreendimentos e incentivos públicos tem atraído três grupos principais de compradores: investidores, jovens em busca da primeira moradia e pessoas com mais de 60 anos que preferem a praticidade da vida no Centro.