Prefeitura recupera pavimento de três ruas na Regional Boa Vista

A Prefeitura de Curitiba iniciou esta semana obras de recuperação do pavimento em três ruas da Regional Boa Vista. As intervenções acontecem na Rua Uberlândia (Abranches), Rua das Grevíleas e Rua dos Monjoleiros (ambas no Barreirinha), totalizando 599 metros de extensão. A previsão é que as obras sejam concluídas até a primeira quinzena de fevereiro, dependendo das condições climáticas.

Na Rua Uberlândia, o trecho de 327 metros entre a Rua José Bajerski até o final da via receberá asfalto novo. Já na Rua das Grevíleas, serão recuperados 127 metros entre a Rua das Acácias e o final da rua. Na Rua dos Monjoleiros, a intervenção abrange 145 metros no trecho entre a Rua das Acácias e o final da via.

O método utilizado é o da reciclagem, que transforma vias desgastadas em pavimento renovado. O processo envolve a retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento, compactação e aplicação de duas camadas de asfalto.

Durante as obras, os motoristas devem ficar atentos a bloqueios parciais de trânsito. A sinalização horizontal será feita apenas após a aplicação da segunda camada de asfalto. Até lá, recomenda-se atenção à sinalização vertical e redução de velocidade nas áreas próximas às intervenções.

As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em diversas áreas da cidade entre 2025 e 2028. Moradores das ruas afetadas expressaram satisfação com as melhorias, destacando os benefícios para o tráfego e a valorização dos imóveis na região.