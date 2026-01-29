Musical sobre Raul Seixas estreia em Curitiba no Guairinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo “Raul Seixas, O Musical” chega a Curitiba para duas apresentações inéditas nos dias 13 e 14 de março, às 20h, no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Estrelado pelo ator Bruce Gomlevsky, o musical já atraiu mais de 20 mil espectadores em temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo.

Com dramaturgia e direção de Leonardo da Selva, a montagem convida o público a passar uma noite no escritório criativo do artista. Durante uma madrugada de insônia, Raul Seixas revisita sua trajetória, compõe, escreve e reflete sobre sua arte, seu país e a condição humana.

O espetáculo reúne 21 músicas, incluindo clássicos como “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, “Maluco Beleza” e “Gita”. Também são apresentadas canções que influenciaram Seixas, como “Come Together” dos Beatles e “Blue Suede Shoes” de Elvis Presley.

A dramaturgia foi construída com acesso autorizado aos manuscritos e cadernos originais do cantor, mesclando canções com pensamentos inéditos de Raul. O diretor evitou uma abordagem biográfica linear, focando na atualidade e força da obra do artista.

As apresentações têm duração de 1h40 e classificação livre. Os ingressos estão à venda pela Diskingressos. O Guairinha fica localizado na Rua XV de Novembro, 971, no Centro de Curitiba.