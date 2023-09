Outlet Premium e Feira da Louça: Campo Largo oferece programa 2 em 1

O feriadão de 7 de Setembro está chegando e o City Center Outlet Premium – Grupo Tacla, em Campo Largo, é destino ideal para as famílias aproveitarem os dias de folga. Os curitibanos, em especial, têm um dia a mais de descanso com o Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, celebrado em 8 de Setembro e esta é a oportunidade perfeita para visitarem o primeiro outlet do Paraná.

Neste feriado, o City Center oferece um programa estilo “2 em 1”. Além das mais de 100 lojas disponíveis, de grifes nacionais e internacionais com preços promocionais e quatro salas de cinema Multiplex Stadium, os visitantes também podem prestigiar a tradicional Feira da Louça de Campo Largo, que está em sua 30ª edição, e será realizada até o dia 10 de setembro com entrada gratuita.

A parceria entre o City Center e o Sindilouça que promove a tradicional Feira da Louça de Campo Largo permite uma experiência única para os clientes. A estrutura do outlet é um diferencial para os visitantes, que têm à disposição amplo estacionamento, praça de alimentação, banheiros e fácil acesso, pela BR 277.

Tradição na louça paranaense

Todas as novidades e tendências do setor de louças e porcelanas são apresentadas pelos cerca de 50 expositores que participam do evento e esperam receber mais de 100 mil pessoas nesta edição.

Anualmente, são mais de 36 milhões de peças produzidas na região e valorizadas em todo o Brasil, e o público pode conferir os produtos com preços atrativos. Os valores promocionais estão disponíveis desde a linha popular até os modelos de porcelanas decoradas.

Serviço

City Center Outlet Premium

Todos os dias, das 10h às 22h

30ª Feira da Louça de Campo Largo

Até dia 10 de setembro

das 10h às 22h

Entrada gratuita

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.

BR 277 – Acesso pelo Km 122, em ambos os sentidos.

