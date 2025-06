Oswaldo Montenegro celebra 50 anos de carreira no Guairão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Menestrel dos palcos brasileiros, Oswaldo Montenegro traz para o Teatro Guaíra seu show comemorativo “Oswaldo Montenegro: Celebrando 50 Anos de Estrada“. A apresentação, que marca meio século de vida artística, acontece neste sábado (28), às 21 horas, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão. Ingressos já estão disponíveis no site do DiskIngressos.

O espetáculo promete uma experiência visual e sonora única, onde o artista interage com um imenso painel de LED que projeta imagens de sua trajetória pessoal e profissional. No palco, Montenegro demonstra sua versatilidade musical ao se revezar entre violões de 6 e 12 cordas, enquanto nas projeções aparece executando piano.

+ Leia mais: Criolo celebra 50 anos com show inédito em Curitiba

A apresentação conta ainda com a presença especial de Madalena Salles, flautista e irmã do Menestrel, e Alexandre Meu Rei, multi-instrumentista que complementa o time no palco.

Nesta celebração, clássicos como “Bandolins”, “A Lista”, “Lua e Flor”, “Intuição” e a recém-lançada “Lembrei de Nós” serão apresentados em meio a histórias e cenas virtuais que revelam as origens das canções, expondo ao público os segredos por trás das inspirações e aventuras do compositor.

Montenegro, que mantém um público fiel há décadas, é conhecido por lotar as mais prestigiadas casas de shows do país ano após ano. Seu canal no YouTube já acumula mais de 160 milhões de visualizações em filmes e clipes sobre sua obra.

Além de suas composições, o artista tem um extenso currículo que inclui a criação e direção de mais de 20 peças musicais e produção de mais de 40 trilhas sonoras para teatro, cinema, TV e balé. É também autor do livro infantil “O Vale Encantado” e teve suas músicas interpretadas por grandes nomes da música brasileira como Ney Matogrosso, Gonzaguinha, Zizi Possi, Glória Pires, Zélia Duncan e muitos outros.

+ Veja mais: Crypta volta a Curitiba para show “In The Other Side Tour”

Na sétima arte, Montenegro assina como diretor e roteirista quatro longas-metragens: “Léo e Bia” (2010), “Solidões” (2013), “O Perfume da Memória” (2016) – premiado internacionalmente – e “A Chave do Vale Encantado” (2019), que foi exibido no Festival de Cinema de Gramado e conquistou cinco prêmios no Festival de Cinema dos Sertões.

O Teatro Guaíra fica na Rua Conselheiro Laurindo, 175. O show tem 1h30 e a classificação é livre. Os ingressos custam a partir de R$ 158,20.