Crypta volta a Curitiba para show “In The Other Side Tour”

A banda de death metal Crypta volta a Curitiba para o primeiro show de sua nova turnê, In The Other Side Tour, no Brasil. A apresentação, agendada para o dia 04 de julho (sexta-feira), acontecerá no palco do Stage Garden, ambiente que passou por uma recente revitalização estrutural para melhor atender ao público. Os ingressos estão disponíveis no site da Articket, com preços a partir de apenas R$ 80.

Será a sexta visita da Crypta a Curitiba desde 2022, ano em que a banda começou a fazer turnês — a última ocorreu em novembro de 2024, no palco de um Tork n’ Roll lotado. A abertura da noite – assim como de toda a turnê, que passará por todo o país durante um mês – fica por conta da Allen Key, banda paulista de hard rock, e cujo último lançamento nas plataformas digitais foi o single “Easy Prey”, e da Paradise in Flames, banda mineira de death metal sinfônico, que divulga Blindness, o quinto disco da carreira.

Sobre a Crypta

A Crypta é uma banda brasileira de death metal formada em 2019 que rapidamente se destacou na cena internacional por sua intensidade brutal, riffs técnicos e letras que abordam temas como morte, renascimento e escuridão existencial. O álbum de estreia, Echoes of the Soul (2021), foi aclamado pela crítica e consolidou o grupo como uma das maiores promessas do metal extremo contemporâneo. Em 2023, o disco Shades of Sorrow expandiu a sonoridade da banda com mais camadas melódicas e atmosferas sombrias, sem perder a agressividade visceral que se tornou sua marca registrada.

Com turnês pela Europa, América do Sul e América do Norte, a Crypta vem conquistando um público cada vez maior, quebrando barreiras em um gênero historicamente dominado por homens. A banda representa uma nova geração do death metal, onde técnica, brutalidade e representatividade se encontram com autenticidade e potência.

Serviço

Data: 4 de julho de 2025 (sexta-feira)

Local: Stage Garden

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4142, Prado Velho – Curitiba/PR

Horários:

19h00 – (portões)

19h30 – Allen Key

20h30 – Paradise in Flames

21h40 – Crypta

Ingressos: A partir de R$80 (pista/meia – 2º lote)

Venda online: https://articket.com.br/e/3813/crypta-em-curitiba