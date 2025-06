Criolo celebra 50 anos com show inédito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber um dos artistas mais influentes da música brasileira atual. Criolo, que completa meio século de vida, escolheu a capital paranaense como parte de sua turnê comemorativa “Criolo 50”. O show único acontecerá na icônica Ópera de Arame, no dia 19 de outubro.

A apresentação na cidade faz parte de uma série de shows que percorrerá o Brasil, incluindo paradas em Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Em Curitiba, os fãs terão a oportunidade de vivenciar um espetáculo que celebra não apenas os 50 anos do artista, mas também sua rica trajetória musical.

O “Criolo 50” não é apenas um show, mas uma jornada através da carreira do multiartista. O repertório promete uma mistura envolvente de hip-hop, samba, reggae, MPB, afrobeat e trap, refletindo as diversas influências que moldaram o estilo do artista.

+ Veja mais: Sorriso Maroto confirma “grand finale” de turnê com clássicos em Curitiba

Acompanhado por uma banda de peso, incluindo Ed Trombone, DJ DanDan, Xeina Barros, Ricardo Rabelo, Bruno Buarque, Gustavo Sousa e Bira Sax, Criolo promete levar o público por uma viagem musical emocionante.

O show não se limita apenas à música. Um conteúdo audiovisual exclusivo, criado por Bernardo Perpettu, complementará a performance ao vivo, trazendo elementos visuais que dialogam com a trajetória artística de Criolo. Esta fusão de música e imagem promete criar uma atmosfera imersiva aos fãs.

+ Veja também: Atração radical volta a shopping de Curitiba para repetir sucesso

Patrik Cornelsen, sócio-diretor da Planeta Brasil Entretenimento, uma das produtoras do evento, expressa seu entusiasmo: “Receber o Criolo com esse show tão simbólico e carregado de identidade é muito especial para nós. A Ópera de Arame é o cenário perfeito para essa celebração, que não é só sobre uma carreira, mas sobre a força cultural e emocional da música brasileira”.

Os ingressos para este evento já estão à venda a partir de R$ 90 através do site Eventim.