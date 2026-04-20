Orquestra Sinfônica do Paraná faz concerto gratuito no MON neste sábado

A série de concertos ao ar livre “Mostly Mozart” retorna ao Museu Oscar Niemeyer (MON) no próximo sábado (25/04), às 16h, com entrada gratuita e sem necessidade de ingressos.

Sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá, a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) apresenta obras icônicas: a abertura da ópera A Flauta Mágica, de Mozart, e a monumental Sinfonia nº 5, de Beethoven.

O projeto busca democratizar o acesso à cultura, levando a música erudita para espaços públicos. Após o sucesso de 2025, que atraiu mais de 6 mil pessoas ao museu, a temporada 2026 segue a estratégia de aproximar o público da excelência artística do grupo.

Celebrando 41 anos de história, a OSP conta com um repertório de 900 obras e investe constantemente em qualidade, como na recente aquisição de um piano Steinway & Sons.

Serviço – Concerto gratuito no MON

Data: 25/04 (sábado), às 16h

Local: Vão-livre do Museu Oscar Niemeyer – R. Mal. Hermes, 999, Centro Cívico, Curitiba

Entrada gratuita, sem necessidade de retirar ingressos