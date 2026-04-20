Festival de rock é cancelado; organização tenta remarcar para 2º semestre

O Somos Rock Festival, que estava marcado para domingo (26/4), foi cancelado. Segundo a organização, a mudança ocorre por “fatores logísticos e de produção”. Esta seria a primeira edição do evento em Curitiba. Uma nova data poderá ser marcada para o segundo semestre, em local e com line-up ainda indefinidos.

A proposta do festival é reunir grandes nomes do rock nacional e internacional em um mesmo palco. Entre as atrações anunciadas estavam Echo & The Bunnymen, Spin Doctors, Smash Mouth, Candlebox, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas e Raimundos. Desde o anúncio inicial, o festival já havia passado por mudanças de local. A primeira previsão era de realização na Pedreira Paulo Leminski, mas, na atualização mais recente, o evento foi transferido para a Live Curitiba.

Com o adiamento, as apresentações ficam para o segundo semestre, ainda sem data definida. A organização informou que o evento será reformulado e deve contar com um novo line-up. “Estamos reestruturando o evento para entregar uma edição ainda maior, mais imersiva e inesquecível”, diz o comunicado.

A nova data será anunciada nas próximas semanas. Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a remarcação. A produtora ainda deve divulgar orientações sobre reembolso para quem optar pelo cancelamento.